У Польщі влаштували мітинг проти заробітчан і мігрантів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:54
Кілька сотень людей мітингують у Варшаві – це польські націоналісти, які під офісом прем'єр-міністра виступають проти мігрантів, вимагаючи від чиновників зупинити потік заробітчан.
До акції долучились і українці, які живуть та працюють у Польщі, - йдеться у сюжеті 24 каналу.
Про це у прямому ефірі розповіла журналістка Валерія Кірічєва.
За її словами, мітинг націоналістів зустрів опір не тільки українців – зібралися й представники інших націй, щоб показати, що мігранти допомагають економіці Польщі.
Адже працюють легально, успішно, і мають право на гідне ставлення.
Власне, мітингарі з іншого боку вулиці вважають навпаки – що мігранти забирають робочі місця у поляків та сприяють зниженню заробітної платні або відсутності її зростання,
– наголосила журналістка.
І додала, що учасники мітингу вийшли під гаслами "Стоп міграції" та "Не допустити того, що відбувається у Європі". Однак, масовий захід наразі цілком мирний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
До акції долучились і українці, які живуть та працюють у Польщі, - йдеться у сюжеті 24 каналу.
Про це у прямому ефірі розповіла журналістка Валерія Кірічєва.
За її словами, мітинг націоналістів зустрів опір не тільки українців – зібралися й представники інших націй, щоб показати, що мігранти допомагають економіці Польщі.
Адже працюють легально, успішно, і мають право на гідне ставлення.
Власне, мітингарі з іншого боку вулиці вважають навпаки – що мігранти забирають робочі місця у поляків та сприяють зниженню заробітної платні або відсутності її зростання,
– наголосила журналістка.
І додала, що учасники мітингу вийшли під гаслами "Стоп міграції" та "Не допустити того, що відбувається у Європі". Однак, масовий захід наразі цілком мирний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині подорожчав проїзд у маршрутках
Сьогодні, 13:08
У Польщі влаштували мітинг проти заробітчан і мігрантів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:54
Осінні Карпати на світлинах волинського фотографа
Сьогодні, 12:35
На Волині «гуляють» сувенірні гроші
Сьогодні, 12:31