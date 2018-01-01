У Польщі влаштували мітинг проти заробітчан і мігрантів. ВІДЕО





До акції долучились і українці, які живуть та працюють у Польщі, - йдеться у сюжеті



Про це у прямому ефірі розповіла журналістка Валерія Кірічєва.



За її словами, мітинг націоналістів зустрів опір не тільки українців – зібралися й представники інших націй, щоб показати, що мігранти допомагають економіці Польщі.



Адже працюють легально, успішно, і мають право на гідне ставлення.



Власне, мітингарі з іншого боку вулиці вважають навпаки – що мігранти забирають робочі місця у поляків та сприяють зниженню заробітної платні або відсутності її зростання,

– наголосила журналістка.



І додала, що учасники мітингу вийшли під гаслами "Стоп міграції" та "Не допустити того, що відбувається у Європі". Однак, масовий захід наразі цілком мирний.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кілька сотень людей мітингують у Варшаві – це польські націоналісти, які під офісом прем'єр-міністра виступають проти мігрантів, вимагаючи від чиновників зупинити потік заробітчан.До акції долучились і українці, які живуть та працюють у Польщі, - йдеться у сюжеті 24 каналу Про це у прямому ефірі розповіла журналісткаЗа її словами, мітинг націоналістів зустрів опір не тільки українців – зібралися й представники інших націй, щоб показати, що мігранти допомагають економіці Польщі.Адже працюють легально, успішно, і мають право на гідне ставлення.Власне, мітингарі з іншого боку вулиці вважають навпаки – що мігранти забирають робочі місця у поляків та сприяють зниженню заробітної платні або відсутності її зростання,– наголосила журналістка.І додала, що учасники мітингу вийшли під гаслами "Стоп міграції" та "Не допустити того, що відбувається у Європі". Однак, масовий захід наразі цілком мирний.

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