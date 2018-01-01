Екс-речник 14-ї бригади презентуватиме в Луцьку книгу «Карателі»

Владислав Якушев представить у Луцьку свій роман «Карателі».



Презентація відбудеться 18 жовтня, - йдеться у повідомленні на сторінці Волинського обласного військового комісаріату у соціальній мережі Facebook.



«Вже у цей четвер, 18 жовтня, о 12.00 в Луцьку ми зустрічаємося із автором одного з найрезонансніших художніх творів про війну на Сході України. Роман Влада Якушева «Карателі»: про те, як народжувалася книга, з вуст самого автора!» - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, колишній прес-секретар 14 ОМБР із Володимира-Волинського Влад Якушев



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