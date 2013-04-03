У волинському селі відкрили новий дитсадок. ФОТО





Новий дитячий садок, розрахований на три групи, гостинно відкрив двері для 65 малюків, - пише



Перед початком занять благочинний Кримненької округи протоієрей Сергій Никонюк освятив приміщення та подарував ікони, які розмістили в ігрових кімнатах.



Священик привітав дошкільнят та їх батьків з такою пам’ятною подією, а колективу побажав Божої помочі у виховному процесі.



Вдалого старту побажала і завідувач кримненського ДНЗ Ірина Максимук.



Колектив та батьки висловили слова щирої вдячності кримненському сільському голові Руслану Курижку, котрий приклав максимум зусиль, щоб дитинство місцевої малечі прикрасити такою подією.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кримному, що у Старовижівському районі, 16 жовтня офіційно розпочав роботу дошкільний заклад.Новий дитячий садок, розрахований на три групи, гостинно відкрив двері для 65 малюків, - пише Район. Стара Вижівка Перед початком занять благочинний Кримненької округи протоієрейосвятив приміщення та подарував ікони, які розмістили в ігрових кімнатах.Священик привітав дошкільнят та їх батьків з такою пам’ятною подією, а колективу побажав Божої помочі у виховному процесі.Вдалого старту побажала і завідувач кримненського ДНЗКолектив та батьки висловили слова щирої вдячності кримненському сільському голові Руслану Курижку, котрий приклав максимум зусиль, щоб дитинство місцевої малечі прикрасити такою подією.

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