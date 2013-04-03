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У волинському селі відкрили новий дитсадок. ФОТО

У волинському селі відкрили новий дитсадок. ФОТО
У Кримному, що у Старовижівському районі, 16 жовтня офіційно розпочав роботу дошкільний заклад.

Новий дитячий садок, розрахований на три групи, гостинно відкрив двері для 65 малюків, - пише Район. Стара Вижівка.

Перед початком занять благочинний Кримненької округи протоієрей Сергій Никонюк освятив приміщення та подарував ікони, які розмістили в ігрових кімнатах.

Священик привітав дошкільнят та їх батьків з такою пам’ятною подією, а колективу побажав Божої помочі у виховному процесі.

Вдалого старту побажала і завідувач кримненського ДНЗ Ірина Максимук.

Колектив та батьки висловили слова щирої вдячності кримненському сільському голові Руслану Курижку, котрий приклав максимум зусиль, щоб дитинство місцевої малечі прикрасити такою подією.

У волинському селі відкрили новий дитсадок. ФОТО
У волинському селі відкрили новий дитсадок. ФОТО
У волинському селі відкрили новий дитсадок. ФОТО
У волинському селі відкрили новий дитсадок. ФОТО
У волинському селі відкрили новий дитсадок. ФОТО
У волинському селі відкрили новий дитсадок. ФОТО
У волинському селі відкрили новий дитсадок. ФОТО

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Теги: садочок, діти, благоустрій, будівництво
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