У Луцьку засудили чоловіків, які крали номери з автівок
Сьогодні, 20:41
У Луцьку двоє чоловіків крали з автівок номерні знаки, а потім просили за них викуп.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10 жовтня, передає інтернет-видання Волинь24.
Під час судового засідання встановили, що протягом кількох днів двоє чоловіків викрали номерні знаки з дев’яти автомобілів. Залишаючи номер на лобовому склі авто, вони вимагали викуп у розмірі 600 гривень, пізніше зменшуючи суму.
На суді чоловіки повністю визнали свою вину та не оспорювали фактичних обставин злочину. Вони щиро розкаювалися у вчиненому та просили суд суворо їх не карати.
Отож, суд визнав їх винними та призначив покарання у виді позбавлення волі на 4 роки та 4 роки 6 місяців, проте на підставі ст. 75 КК України звільнив обох від призначеного покарання, якщо протягом 3 років вони не вчинять нового злочину.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10 жовтня, передає інтернет-видання Волинь24.
Під час судового засідання встановили, що протягом кількох днів двоє чоловіків викрали номерні знаки з дев’яти автомобілів. Залишаючи номер на лобовому склі авто, вони вимагали викуп у розмірі 600 гривень, пізніше зменшуючи суму.
На суді чоловіки повністю визнали свою вину та не оспорювали фактичних обставин злочину. Вони щиро розкаювалися у вчиненому та просили суд суворо їх не карати.
Отож, суд визнав їх винними та призначив покарання у виді позбавлення волі на 4 роки та 4 роки 6 місяців, проте на підставі ст. 75 КК України звільнив обох від призначеного покарання, якщо протягом 3 років вони не вчинять нового злочину.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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