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У Луцьку засудили чоловіків, які крали номери з автівок

У Луцьку засудили чоловіків, які крали номери з автівок
У Луцьку двоє чоловіків крали з автівок номерні знаки, а потім просили за них викуп.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області від 10 жовтня, передає інтернет-видання Волинь24.

Під час судового засідання встановили, що протягом кількох днів двоє чоловіків викрали номерні знаки з дев’яти автомобілів. Залишаючи номер на лобовому склі авто, вони вимагали викуп у розмірі 600 гривень, пізніше зменшуючи суму.

На суді чоловіки повністю визнали свою вину та не оспорювали фактичних обставин злочину. Вони щиро розкаювалися у вчиненому та просили суд суворо їх не карати.

Отож, суд визнав їх винними та призначив покарання у виді позбавлення волі на 4 роки та 4 роки 6 місяців, проте на підставі ст. 75 КК України звільнив обох від призначеного покарання, якщо протягом 3 років вони не вчинять нового злочину.

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Теги: крадіжка, номерні знаки, Луцьк, суд
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