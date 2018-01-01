Волинські патрульні з радарами не ховатимуться в кущах





Про це розповіла речниця патрульної поліції Волині у прямому ефірі ток-шоу «Тема для» на телеканалі



«Вони насправді стоять на відер ділянках і з увімкненими синіми проблисковими маячками. Також про ділянку,де вимірюється швидкість, мають свідчити відповідні знаки», - розповіла прес-секретар. За її словами, знаки , які попереджають про , вже встановлені знаки «увага! ведеться фото- відео фіксація порушення ПДР», вже встановлені на двох ділянках, де з TruCam працюють патрульні.



Водночас речниця правоохоронців зауважила, що загалом, якщо людина не порушує ПДР, то їй нічого хвилюватися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські патрульні, «озброєні» приладами вимірювання швидкості TruCam, не ховатимуться в кущах, як про це подейкують – поліцейські працюватимуть на відкритих ділянках дороги поблизу відповідних знаків.Про це розповіла речниця патрульної поліції Волині у прямому ефірі ток-шоу «Тема для» на телеканалі UA. Волинь. «Вони насправді стоять на відер ділянках і з увімкненими синіми проблисковими маячками. Також про ділянку,де вимірюється швидкість, мають свідчити відповідні знаки», - розповіла прес-секретар. За її словами, знаки , які попереджають про , вже встановлені знаки «увага! ведеться фото- відео фіксація порушення ПДР», вже встановлені на двох ділянках, де з TruCam працюють патрульні.Водночас речниця правоохоронців зауважила, що загалом, якщо людина не порушує ПДР, то їй нічого хвилюватися.

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