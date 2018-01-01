На Волині старенького велосипедиста збило елітне авто
Сьогодні, 12:37
У Ковелі на перехресті під колеса автівки Chrysler потрапив пенсіонер-велосипедист.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби волинської поліції.
Аварія сталася на перехресті вулиць Варшавська-Володимирська. Там під колеса автомобіля Chrysler потрапив 65-річний велосипедист.
Пенсіонер отримав тілесні ушкодження.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби волинської поліції.
Аварія сталася на перехресті вулиць Варшавська-Володимирська. Там під колеса автомобіля Chrysler потрапив 65-річний велосипедист.
Пенсіонер отримав тілесні ушкодження.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Зірка з Луцька MONATIK презентував новий хіт. ВІДЕО
Сьогодні, 12:51
У Луцьку в двох аваріях постраждали жінки
Сьогодні, 12:38
На Волині старенького велосипедиста збило елітне авто
Сьогодні, 12:37
На Львівщині п'яний чоловік гранатою підірвав фонтан
Сьогодні, 12:17