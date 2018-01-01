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На Волині старенького велосипедиста збило елітне авто

На Волині старенького велосипедиста збило елітне авто
У Ковелі на перехресті під колеса автівки Chrysler потрапив пенсіонер-велосипедист.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби волинської поліції.

Аварія сталася на перехресті вулиць Варшавська-Володимирська. Там під колеса автомобіля Chrysler потрапив 65-річний велосипедист.

Пенсіонер отримав тілесні ушкодження.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження.

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Теги: Ковель, ДТП, аварія
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