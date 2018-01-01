На Волині старенького велосипедиста збило елітне авто





Про це йдеться у повідомленні прес-служби волинської поліції.



Аварія сталася на перехресті вулиць Варшавська-Володимирська. Там під колеса автомобіля Chrysler потрапив 65-річний велосипедист.



Пенсіонер отримав тілесні ушкодження.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження.

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