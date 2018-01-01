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У Києві чоловік стрибнув з 24-поверхового будинку

У Києві чоловік стрибнув з 24-поверхового будинку
На Харківському масиві у Києві чоловік вистрибнув з 24 поверху житлового будинку.

Про це УНН повідомили у столичному управлінні поліції.

«Сьогодні (19 жовтня, – ред.) близько 08:00 до поліції надійшло повідомлення, що з 24 поверху загального балкону будинку на Харківському шосе вистрибнув чоловік. Особа загиблого встановлюється.

Попередня кваліфікація вчинку — самогубство», — сказали у поліції.

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Теги: Київ, смерть, самогубство
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