У Києві чоловік стрибнув з 24-поверхового будинку
Сьогодні, 13:53
На Харківському масиві у Києві чоловік вистрибнув з 24 поверху житлового будинку.
Про це УНН повідомили у столичному управлінні поліції.
«Сьогодні (19 жовтня, – ред.) близько 08:00 до поліції надійшло повідомлення, що з 24 поверху загального балкону будинку на Харківському шосе вистрибнув чоловік. Особа загиблого встановлюється.
Попередня кваліфікація вчинку — самогубство», — сказали у поліції.
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Про це УНН повідомили у столичному управлінні поліції.
«Сьогодні (19 жовтня, – ред.) близько 08:00 до поліції надійшло повідомлення, що з 24 поверху загального балкону будинку на Харківському шосе вистрибнув чоловік. Особа загиблого встановлюється.
Попередня кваліфікація вчинку — самогубство», — сказали у поліції.
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