У Києві чоловік стрибнув з 24-поверхового будинку





Про це



«Сьогодні (19 жовтня, – ред.) близько 08:00 до поліції надійшло повідомлення, що з 24 поверху загального балкону будинку на Харківському шосе вистрибнув чоловік. Особа загиблого встановлюється.



Попередня кваліфікація вчинку — самогубство», — сказали у поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Харківському масиві у Києві чоловік вистрибнув з 24 поверху житлового будинку.Про це УНН повідомили у столичному управлінні поліції.«Сьогодні (19 жовтня, – ред.) близько 08:00 до поліції надійшло повідомлення, що з 24 поверху загального балкону будинку на Харківському шосе вистрибнув чоловік. Особа загиблого встановлюється.Попередня кваліфікація вчинку — самогубство», — сказали у поліції.

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