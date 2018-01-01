Рахують рушники і переважують їжу: омбудсмен ініціювала перевірки на Волині
Сьогодні, 14:34
На Волині працюють ревізори, які перевіряють установи області на дотримання прав людини.
Про це стало відомо у п’ятницю, 19 жовтня, під час оперативної наради голови Волинської ОДА, - пише "Волинська правда".
Голова облдержадміністрації Олександр Савченко повідомив, що на території Волинської області працює перевірка від Уповноваженої з прав людини Людмили Денісової. «В області працює група з 40 людей, які за дорученням Людмили Денісової перевіряють, установи на дотримання прав людини. Вони дуже детально і предметно все перевіряють. Навіть рахують кількість рушників, переважують м’ясо, продукти», – сказав губернатор.
За його словами, перевіряти будуть психлікарні, геріатричні пансіонати, колонії, установи пенетенціарної служби.
«Знімайте всі дії на відеокамери, щоб не було ніякого викривлення фактів. Бо нещодавно в нас була ситуація з інтернатом в Рожищі, де таке викривлення. Захищайте себе», – порадив Савченко працівникам установ.
Нагадаємо, влітку цього року Людмила Денісова заявила, що троє дітей у рожищенському притулку повідомили про сексуальні домагання з боку керівництва закладу.
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Про це стало відомо у п’ятницю, 19 жовтня, під час оперативної наради голови Волинської ОДА, - пише "Волинська правда".
Голова облдержадміністрації Олександр Савченко повідомив, що на території Волинської області працює перевірка від Уповноваженої з прав людини Людмили Денісової. «В області працює група з 40 людей, які за дорученням Людмили Денісової перевіряють, установи на дотримання прав людини. Вони дуже детально і предметно все перевіряють. Навіть рахують кількість рушників, переважують м’ясо, продукти», – сказав губернатор.
За його словами, перевіряти будуть психлікарні, геріатричні пансіонати, колонії, установи пенетенціарної служби.
«Знімайте всі дії на відеокамери, щоб не було ніякого викривлення фактів. Бо нещодавно в нас була ситуація з інтернатом в Рожищі, де таке викривлення. Захищайте себе», – порадив Савченко працівникам установ.
Нагадаємо, влітку цього року Людмила Денісова заявила, що троє дітей у рожищенському притулку повідомили про сексуальні домагання з боку керівництва закладу.
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Коментарі 1
Сто пудів, ніяких порушень. Смішно просто. Кому треба ця показуха.
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