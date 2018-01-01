Рахують рушники і переважують їжу: омбудсмен ініціювала перевірки на Волині





Про це стало відомо у п’ятницю, 19 жовтня, під час оперативної наради голови Волинської ОДА, - пише "



Голова облдержадміністрації Олександр Савченко повідомив, що на території Волинської області працює перевірка від Уповноваженої з прав людини Людмили Денісової. «В області працює група з 40 людей, які за дорученням Людмили Денісової перевіряють, установи на дотримання прав людини. Вони дуже детально і предметно все перевіряють. Навіть рахують кількість рушників, переважують м’ясо, продукти», – сказав губернатор.



За його словами, перевіряти будуть психлікарні, геріатричні пансіонати, колонії, установи пенетенціарної служби.



«Знімайте всі дії на відеокамери, щоб не було ніякого викривлення фактів. Бо нещодавно в нас була ситуація з інтернатом в Рожищі, де таке викривлення. Захищайте себе», – порадив Савченко працівникам установ.



Нагадаємо, влітку цього року Людмила Денісова заявила, що троє дітей у рожищенському притулку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині працюють ревізори, які перевіряють установи області на дотримання прав людини.Про це стало відомо у п’ятницю, 19 жовтня, під час оперативної наради голови Волинської ОДА, - пише " Волинська правда ".Голова облдержадміністраціїповідомив, що на території Волинської області працює перевірка від Уповноваженої з прав людини. «В області працює група з 40 людей, які за дорученням Людмили Денісової перевіряють, установи на дотримання прав людини. Вони дуже детально і предметно все перевіряють. Навіть рахують кількість рушників, переважують м’ясо, продукти», – сказав губернатор.За його словами, перевіряти будуть психлікарні, геріатричні пансіонати, колонії, установи пенетенціарної служби.«Знімайте всі дії на відеокамери, щоб не було ніякого викривлення фактів. Бо нещодавно в нас була ситуація з інтернатом в Рожищі, де таке викривлення. Захищайте себе», – порадив Савченко працівникам установ.Нагадаємо, влітку цього року Людмила Денісова заявила, що троє дітей у рожищенському притулку повідомили про сексуальні домагання з боку керівництва закладу

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