вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Рахують рушники і переважують їжу: омбудсмен ініціювала перевірки на Волині

Рахують рушники і переважують їжу: омбудсмен ініціювала перевірки на Волині
На Волині працюють ревізори, які перевіряють установи області на дотримання прав людини.

Про це стало відомо у п’ятницю, 19 жовтня, під час оперативної наради голови Волинської ОДА, - пише "Волинська правда".

Голова облдержадміністрації Олександр Савченко повідомив, що на території Волинської області працює перевірка від Уповноваженої з прав людини Людмили Денісової. «В області працює група з 40 людей, які за дорученням Людмили Денісової перевіряють, установи на дотримання прав людини. Вони дуже детально і предметно все перевіряють. Навіть рахують кількість рушників, переважують м’ясо, продукти», – сказав губернатор.

За його словами, перевіряти будуть психлікарні, геріатричні пансіонати, колонії, установи пенетенціарної служби.

«Знімайте всі дії на відеокамери, щоб не було ніякого викривлення фактів. Бо нещодавно в нас була ситуація з інтернатом в Рожищі, де таке викривлення. Захищайте себе», – порадив Савченко працівникам установ.

Нагадаємо, влітку цього року Людмила Денісова заявила, що троє дітей у рожищенському притулку повідомили про сексуальні домагання з боку керівництва закладу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Людмила Денісова, перевірки, Олександр Савченко, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Сто пудів, ніяких порушень. Смішно просто. Кому треба ця показуха.
Відповісти
Вибір редактора
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Знайшли нітрати та бактерії: чим харчують дітей у школах і садках Волині
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Луцькводоканалу» відімкнуть електрику через борги: у місті може зникнути вода
Сьогодні, 15:07
На Волині археологи знайшли тисячолітню прикрасу. ФОТО
Сьогодні, 14:51
Рахують рушники і переважують їжу: омбудсмен ініціювала перевірки на Волині
Сьогодні, 14:34
На Волині невідомий обікрав автомобіль
Сьогодні, 14:31
У 25-річного волинянина знайшли наркотики
Сьогодні, 14:17
Схожі новини
Голова Волинської ОДА зустрівся з німецькою делегацією Голова Волинської ОДА зустрівся з німецькою делегацією
11 жовтень, 14:26
Олександр Савченко зустрівся з священнослужителями Волині. ФОТО Олександр Савченко зустрівся з священнослужителями Волині. ФОТО
10 жовтень, 16:09
Олександр Савченко просив забрати з передової волинян в ООС Олександр Савченко просив забрати з передової волинян в ООС
20 вересень, 10:17
«Я готовий вас захищати», – Савченко до гірників «Я готовий вас захищати», – Савченко до гірників
05 вересень, 17:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Із вітаннями та концертом: як на «Теремно Хліб» відзначають професійне свято. ФОТО*
Сьогодні, 16:13
 0
На Волині спіймали грабіжника-гастролера
Сьогодні, 16:05
 0
У Ковелі тимчасово перекриють рух транспорту через залізничний переїзд
Сьогодні, 16:01
 0
Нахімічили: на Волині незаконно робили брендові пральні порошки і каву. ФОТО
Сьогодні, 16:00
 0
У селі на Волині капітально відремонтували дорогу. ФОТО
Сьогодні, 15:59
 0
Медіа
відео
1/8