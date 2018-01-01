Волинські медичні ралі: як змагалися бригади «швидких». ФОТО

"Волинські медичні ралі – 2018" закінчилися. У Луцьку нагородили переможців.Про це йдеться у повідомленні Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф."Всі команди змагались у рівних умовах, виконуючи аналогічні завдання. Бригади відпрацьовували клінічні випадки з реального життя співпрацюючи з працівниками ДСНС. Зауважимо, що ніхто з учасників навіть не здогадувався про те, що чекає команду попереду. Всі етапи змагань проходили в різних локаціях і зашифровані незвичайними назвами: «Не все так просто», «Несподівана зупинка», «Подвійний капець», «Карабас Барабас», «Бліцкріг». Всі завдання були максимально наближені до реальності, а інсценізація надзвичайних ситуацій змушувала хвилюватись кожного члена команди. Такий чемпіонат стимулює усіх учасників прагнути підвищення рівня професіоналізму, адже будь-яке неправильно прийняте рішення вартує пацієнту життя", - пишуть медики.Отож, переможницею змагань стала бригада Ківерцівського відділення ЕМД у складі: лікаря з медицини невідкладних станів Бак Л.П, фельдшера Дідович Р.В. та водія Мороз Р.В.Друге місце виборола команда Любомльського відділення ЕМД і третє місце зайняла команда Ратнівського відділення п. Велимче.