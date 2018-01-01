У Києві швидкісний потяг «Інтерсіті» збив на смерть чоловіка. ФОТО 18+





У Києві на залізничній станції «Фармацевтична» швидкісний поїзд "Інтерсіті" збив чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці. Інцидент стався близько 11:50, - посилаючись на "Інформатор" пише



За словами чергової по переїзду Ганни Григорівни, який знаходиться поряд зі станцією, вона не бачила, що на рейках сидять люди.



У цей момент у бік центрального залізничного вокзалу їхав швидкісний потяг "Інтерсіті+" №725 сполученням Харків — Київ. Машиніст складу побачив людей і почав екстрено гальмувати і подавати звуковий сигнал.



На жаль, один з чоловіків ухилитися не встиг. Друг загиблого Геннадій розповів, що він побачив поїзд далеко, але швидкість його була високою. Дружину померлого і ще одного чоловіка він відштовхнув, а останнього не встиг.



У момент зіткнення вся компанія перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння. Після події ті, хто вижив, перебуваючи в шоковому стані, випили ще алкоголю і поснули на сходах платформи.



Постраждалий чоловік отримав травми несумісні з життям. Попередньо, він помер від серйозної відкритої черепно-мозкової травми.



На місці працювали медики, патрульні та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Загиблий з товаришами сидів на рейках, вся компанія перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння.У Києві на залізничній станції «Фармацевтична» швидкісний поїзд "Інтерсіті" збив чоловіка. Від отриманих травм він помер на місці. Інцидент стався близько 11:50, - посилаючись на "Інформатор" пише Уніан За словами чергової по переїзду, який знаходиться поряд зі станцією, вона не бачила, що на рейках сидять люди.У цей момент у бік центрального залізничного вокзалу їхав швидкісний потяг "Інтерсіті+" №725 сполученням Харків — Київ. Машиніст складу побачив людей і почав екстрено гальмувати і подавати звуковий сигнал.На жаль, один з чоловіків ухилитися не встиг. Друг загиблого Геннадій розповів, що він побачив поїзд далеко, але швидкість його була високою. Дружину померлого і ще одного чоловіка він відштовхнув, а останнього не встиг.У момент зіткнення вся компанія перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння. Після події ті, хто вижив, перебуваючи в шоковому стані, випили ще алкоголю і поснули на сходах платформи.Постраждалий чоловік отримав травми несумісні з життям. Попередньо, він помер від серйозної відкритої черепно-мозкової травми.На місці працювали медики, патрульні та слідчо-оперативна група. Подробиці інциденту з'ясовуються.

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