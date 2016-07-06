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Не будьмо байдужими до чужого горя: маленькому лучанину потрібна допомога

Не будьмо байдужими до чужого горя: маленькому лучанину потрібна допомога
Учень 2-го класу Луцького НВК №9 Брудзінський Юрій в дуже важкому стані у лікарні.

Для отримання дороговартісного лікування необхідні кошти, - пише газета Волинь-нова.

19 листопада хлопчику виповниться 9 років. У нього гострий лімфобластний лейкоз, зараз рецидив хвороби. Він проходить дороговартісне лікування.

Рідні Юри також потребують поради: «Під час першої хіміотерапії у 2013 році яку проходили в Україні дитині під час лікування визначили групу крові 3+, а в Білорусії під час обстеження яке проводили в інституті крові йому поставили групу крові 4+! Можливо хтось з таким мав справу і підкаже як правильно поступити і куди звернутись, щоб тих хто робить такі страшні помилки на дітях притягнути до відповідальності і змусити відшкодувати матеріальну шкоду!» - пише у facebook Володимир Кіпко.

Інформація для благодійників:

Номер картки бабусі 4149 4991 1697 6752 Бесчастнова Валентина Григорівна моб 050 144 16 44. Номер мами Viber 050 58 39 419 – Таня

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Теги: лікування, допомога, дитина, рак
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