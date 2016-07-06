Не будьмо байдужими до чужого горя: маленькому лучанину потрібна допомога

Брудзінський Юрій в дуже важкому стані у лікарні.



Для отримання дороговартісного лікування необхідні кошти, - пише газета



19 листопада хлопчику виповниться 9 років. У нього гострий лімфобластний лейкоз, зараз рецидив хвороби. Він проходить дороговартісне лікування.



Рідні Юри також потребують поради: «Під час першої хіміотерапії у 2013 році яку проходили в Україні дитині під час лікування визначили групу крові 3+, а в Білорусії під час обстеження яке проводили в інституті крові йому поставили групу крові 4+! Можливо хтось з таким мав справу і підкаже як правильно поступити і куди звернутись, щоб тих хто робить такі страшні помилки на дітях притягнути до відповідальності і змусити відшкодувати матеріальну шкоду!» - пише у facebook Володимир Кіпко.



Інформація для благодійників:



Номер картки бабусі 4149 4991 1697 6752 Бесчастнова Валентина Григорівна моб 050 144 16 44. Номер мами Viber 050 58 39 419 – Таня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учень 2-го класу Луцького НВК №9в дуже важкому стані у лікарні.Для отримання дороговартісного лікування необхідні кошти, - пише газета Волинь-нова 19 листопада хлопчику виповниться 9 років. У нього гострий лімфобластний лейкоз, зараз рецидив хвороби. Він проходить дороговартісне лікування.Рідні Юри також потребують поради: «Під час першої хіміотерапії у 2013 році яку проходили в Україні дитині під час лікування визначили групу крові 3+, а в Білорусії під час обстеження яке проводили в інституті крові йому поставили групу крові 4+! Можливо хтось з таким мав справу і підкаже як правильно поступити і куди звернутись, щоб тих хто робить такі страшні помилки на дітях притягнути до відповідальності і змусити відшкодувати матеріальну шкоду!» - пише у facebook Володимир Кіпко.Номер картки бабусі 4149 4991 1697 6752 Бесчастнова Валентина Григорівна моб 050 144 16 44. Номер мами Viber 050 58 39 419 – Таня

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