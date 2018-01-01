На благодійному концерті для онкохворої волинянки зібали 15 тисяч
Сьогодні, 11:32
У Луцьку у ході благодійного концерту на підтримку онкохворої Мар'яни Пархом'юк для дівчини зібрали понад 15 тисяч гривень.
Про це повідомляють на сторінці кав'ярні "Kava Avenue", де й відбувся захід.
"Дякуємо всім, хто додучився до благодійного концерту в нашій кав‘ярні
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Про це повідомляють на сторінці кав'ярні "Kava Avenue", де й відбувся захід.
"Дякуємо всім, хто додучився до благодійного концерту в нашій кав‘ярні
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