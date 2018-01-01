На благодійному концерті для онкохворої волинянки зібали 15 тисяч





Про це повідомляють на сторінці кав'ярні "Kava Avenue", де й відбувся захід.



"Дякуємо всім, хто додучився до благодійного концерту в нашій кав‘ярні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у ході благодійного концерту на підтримку онкохворої Мар'яни Пархом'юк для дівчини зібрали понад 15 тисяч гривень.Про це повідомляють на сторінці кав'ярні "Kava Avenue", де й відбувся захід."Дякуємо всім, хто додучився до благодійного концерту в нашій кав‘ярні

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