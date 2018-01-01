У Горохові за ніч поцупили акумулятори з кількох автівок





Із КАМАЗу, якого водій зоставив на приватній стоянці в Горохові, зникли дві акумуляторні батареї. Вочевидь, злодій намацав їх у темну пору доби, - повідомляє газета



Сума нанесених збитків становить 9000 гривень.



Цієї ж ночі у райцентрі акумуляторна батарея потужністю 190 Квт зникла із вантажівки Рено Магнум. Її ціна – 4800 гривень.



Ще дві вартістю 8000 гривень «зробили ноги» з МАНу.



Горохівські поліцейські кажуть, що ці прикрі факти мають застерегти водіїв залишати свої транспортні засоби в надійніших місцях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За одну ніч у Горохові вчинили крадіжки одразу з кількох автомобілів - злодії поцупили акумулятори.Із КАМАЗу, якого водій зоставив на приватній стоянці в Горохові, зникли дві акумуляторні батареї. Вочевидь, злодій намацав їх у темну пору доби, - повідомляє газета "Волинь" Сума нанесених збитків становить 9000 гривень.Цієї ж ночі у райцентрі акумуляторна батарея потужністю 190 Квт зникла із вантажівки Рено Магнум. Її ціна – 4800 гривень.Ще дві вартістю 8000 гривень «зробили ноги» з МАНу.Горохівські поліцейські кажуть, що ці прикрі факти мають застерегти водіїв залишати свої транспортні засоби в надійніших місцях.

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