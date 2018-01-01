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У Горохові за ніч поцупили акумулятори з кількох автівок

У Горохові за ніч поцупили акумулятори з кількох автівок
За одну ніч у Горохові вчинили крадіжки одразу з кількох автомобілів - злодії поцупили акумулятори.

Із КАМАЗу, якого водій зоставив на приватній стоянці в Горохові, зникли дві акумуляторні батареї. Вочевидь, злодій намацав їх у темну пору доби, - повідомляє газета "Волинь".

Сума нанесених збитків становить 9000 гривень.

Цієї ж ночі у райцентрі акумуляторна батарея потужністю 190 Квт зникла із вантажівки Рено Магнум. Її ціна – 4800 гривень.

Ще дві вартістю 8000 гривень «зробили ноги» з МАНу.

Горохівські поліцейські кажуть, що ці прикрі факти мають застерегти водіїв залишати свої транспортні засоби в надійніших місцях.

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Теги: крадіжка, злочин
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