У Горохові за ніч поцупили акумулятори з кількох автівок
Сьогодні, 21:32
За одну ніч у Горохові вчинили крадіжки одразу з кількох автомобілів - злодії поцупили акумулятори.
Із КАМАЗу, якого водій зоставив на приватній стоянці в Горохові, зникли дві акумуляторні батареї. Вочевидь, злодій намацав їх у темну пору доби, - повідомляє газета "Волинь".
Сума нанесених збитків становить 9000 гривень.
Цієї ж ночі у райцентрі акумуляторна батарея потужністю 190 Квт зникла із вантажівки Рено Магнум. Її ціна – 4800 гривень.
Ще дві вартістю 8000 гривень «зробили ноги» з МАНу.
Горохівські поліцейські кажуть, що ці прикрі факти мають застерегти водіїв залишати свої транспортні засоби в надійніших місцях.
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Із КАМАЗу, якого водій зоставив на приватній стоянці в Горохові, зникли дві акумуляторні батареї. Вочевидь, злодій намацав їх у темну пору доби, - повідомляє газета "Волинь".
Сума нанесених збитків становить 9000 гривень.
Цієї ж ночі у райцентрі акумуляторна батарея потужністю 190 Квт зникла із вантажівки Рено Магнум. Її ціна – 4800 гривень.
Ще дві вартістю 8000 гривень «зробили ноги» з МАНу.
Горохівські поліцейські кажуть, що ці прикрі факти мають застерегти водіїв залишати свої транспортні засоби в надійніших місцях.
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