Верховний Суд визначився щодо законності нерозмитнених власних «євроблях»





Такого висновку дійшов Верховний Суд, розглянувши в касаційному порядку позов фізичної особи до митниці про скасування постанови, якою позивача визнано винним у вчиненні порушення митних правил та накладено на нього штраф у 8500 грн, - передає



"Користування або розпорядження транспортними засобами особистого користування, які ввезені з метою транзиту через митну територію України, не є адміністративним правопорушенням, передбаченим у ч. 2 ст. 469 Митного кодексу України", - повідомили у суді.



Суть спору, як зазначається, полягає в тому, що позивач, будучи власником автомобіля з реєстраційним номером Естонії і не знятого там з реєстрації, 26 лютого 2016 року ввіз цей автомобіль на митну територію України на підставі митної декларації з метою транзиту. Під час судових засідань сам позивач визнав, що ввіз зазначений транспортний засіб для тривалого використання на території України, а режим "транзит" заявив, щоб уникнути необхідності митного оформлення автомобіля та сплати відповідних платежів.



Апеляційний суд, скасувавши постанову суду першої інстанції, відмовив у задоволенні позовних вимог. Позивач оскаржив його в касаційному порядку, пославшись на рішення КСУ, в якому зазначено, що користування або розпорядження транспортними засобами особистого користування, які ввезені з метою транзиту через митну територію України, не є адміністративним правопорушенням, передбаченим у ч. 2 ст. 469 МК України.



"Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визнав, що касаційна скарга підлягає задоволенню... Верховний Суд, враховуючи висновок КСУ, зазначив, що в ч. 2 ст. 469 МК України чітко визначені дії, бездіяльність та умови, які кваліфікуються як правопорушення щодо товарів, митне оформлення яких не закінчено або які перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем чи поміщені в режим митного складу. Такий митний режим, як тимчасове ввезення, не зазначений у вказаних положеннях Кодексу", - вказали у Верховному Суді.



За таких обставин, як зазначається, колегія суддів Касаційного адміністративного суду "вважає обґрунтованим висновок суду першої інстанції про скасування оскаржуваної постанови, оскільки в діях позивача відсутній склад порушення митних правил, передбачений ч. 2 ст. 469 МК України".



Нагадаємо, у Мінсоцполітики розповіли, чи отримають субсидію власники "євроблях".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Користування власним авто з єврономерами, ввезеним як транзитне, не є правопорушенням.Такого висновку дійшов Верховний Суд, розглянувши в касаційному порядку позов фізичної особи до митниці про скасування постанови, якою позивача визнано винним у вчиненні порушення митних правил та накладено на нього штраф у 8500 грн, - передає УНН з посиланням на прес-службу суду."Користування або розпорядження транспортними засобами особистого користування, які ввезені з метою транзиту через митну територію України, не є адміністративним правопорушенням, передбаченим у ч. 2 ст. 469 Митного кодексу України", - повідомили у суді.Суть спору, як зазначається, полягає в тому, що позивач, будучи власником автомобіля з реєстраційним номером Естонії і не знятого там з реєстрації, 26 лютого 2016 року ввіз цей автомобіль на митну територію України на підставі митної декларації з метою транзиту. Під час судових засідань сам позивач визнав, що ввіз зазначений транспортний засіб для тривалого використання на території України, а режим "транзит" заявив, щоб уникнути необхідності митного оформлення автомобіля та сплати відповідних платежів.Апеляційний суд, скасувавши постанову суду першої інстанції, відмовив у задоволенні позовних вимог. Позивач оскаржив його в касаційному порядку, пославшись на рішення КСУ, в якому зазначено, що користування або розпорядження транспортними засобами особистого користування, які ввезені з метою транзиту через митну територію України, не є адміністративним правопорушенням, передбаченим у ч. 2 ст. 469 МК України."Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визнав, що касаційна скарга підлягає задоволенню... Верховний Суд, враховуючи висновок КСУ, зазначив, що в ч. 2 ст. 469 МК України чітко визначені дії, бездіяльність та умови, які кваліфікуються як правопорушення щодо товарів, митне оформлення яких не закінчено або які перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем чи поміщені в режим митного складу. Такий митний режим, як тимчасове ввезення, не зазначений у вказаних положеннях Кодексу", - вказали у Верховному Суді.За таких обставин, як зазначається, колегія суддів Касаційного адміністративного суду "вважає обґрунтованим висновок суду першої інстанції про скасування оскаржуваної постанови, оскільки в діях позивача відсутній склад порушення митних правил, передбачений ч. 2 ст. 469 МК України".Нагадаємо, у Мінсоцполітики розповіли, чи отримають субсидію власники "євроблях".

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