Неймовірні краєвиди волинського селища показали з висоти. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
Селище Благодатне, що на Волині, показали з висоти пташиного польоту.
Благодатне (до 2016 року — Жовтневе) — селище міського типу у Волинській області, підпорядковане Нововолинській міській раді, - пише Буг.
Населення за переписом 2001 року становить 4 850 мешканців.
Поряд із Благодатним розташовані села Грибовиця, Литовеж, Біличі.
Пропонуємо подивитися, який вигляд селище восени з висоти пташиного польоту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Благодатне (до 2016 року — Жовтневе) — селище міського типу у Волинській області, підпорядковане Нововолинській міській раді, - пише Буг.
Населення за переписом 2001 року становить 4 850 мешканців.
Поряд із Благодатним розташовані села Грибовиця, Литовеж, Біличі.
Пропонуємо подивитися, який вигляд селище восени з висоти пташиного польоту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Нововолинську продають хліб з майбутнього. ФОТО
Сьогодні, 11:59
У Нововолинську невідомі обстріляли РАЦС, - ЗМІ
Сьогодні, 11:56
Неймовірні краєвиди волинського селища показали з висоти. ВІДЕО
Сьогодні, 11:53
На Волині автівка злетіла у кювет: постраждало троє людей
Сьогодні, 11:52