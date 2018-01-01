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Неймовірні краєвиди волинського селища показали з висоти. ВІДЕО

Неймовірні краєвиди волинського селища показали з висоти. ВІДЕО
Селище Благодатне, що на Волині, показали з висоти пташиного польоту.

Благодатне (до 2016 року — Жовтневе) — селище міського типу у Волинській області, підпорядковане Нововолинській міській раді, - пише Буг.

Населення за переписом 2001 року становить 4 850 мешканців.

Поряд із Благодатним розташовані села Грибовиця, Литовеж, Біличі.

Пропонуємо подивитися, який вигляд селище восени з висоти пташиного польоту.



Неймовірні краєвиди волинського селища показали з висоти. ВІДЕО
Неймовірні краєвиди волинського селища показали з висоти. ВІДЕО
Неймовірні краєвиди волинського селища показали з висоти. ВІДЕО
Неймовірні краєвиди волинського селища показали з висоти. ВІДЕО
Неймовірні краєвиди волинського селища показали з висоти. ВІДЕО
Неймовірні краєвиди волинського селища показали з висоти. ВІДЕО
Неймовірні краєвиди волинського селища показали з висоти. ВІДЕО
Неймовірні краєвиди волинського селища показали з висоти. ВІДЕО
Неймовірні краєвиди волинського селища показали з висоти. ВІДЕО
Неймовірні краєвиди волинського селища показали з висоти. ВІДЕО
Неймовірні краєвиди волинського селища показали з висоти. ВІДЕО
Неймовірні краєвиди волинського селища показали з висоти. ВІДЕО

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Теги: Благодатне, відео
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