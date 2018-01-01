Неймовірні краєвиди волинського селища показали з висоти. ВІДЕО





Благодатне (до 2016 року — Жовтневе) — селище міського типу у Волинській області, підпорядковане Нововолинській міській раді, - пише Буг.



Населення за переписом 2001 року становить 4 850 мешканців.



Поряд із Благодатним розташовані села Грибовиця, Литовеж, Біличі.



Пропонуємо подивитися, який вигляд селище восени з висоти пташиного польоту.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Селище Благодатне, що на Волині, показали з висоти пташиного польоту.Благодатне (до 2016 року — Жовтневе) — селище міського типу у Волинській області, підпорядковане Нововолинській міській раді, - пише Буг.Населення за переписом 2001 року становить 4 850 мешканців.Поряд із Благодатним розташовані села Грибовиця, Литовеж, Біличі.Пропонуємо подивитися, який вигляд селище восени з висоти пташиного польоту.

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