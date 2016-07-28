Мільйонери, професори та вчорашні «зеки»: кого лікують у луцькому наркодиспансері

Багаті та відомі волиняни становлять значний відсоток пацієнтів Волинського обласного наркологічного диспансеру.Про церозповів головний лікар установиЯк розповідає спеціаліст, залежність від алкоголю та наркотиків виникає незважаючи на вік, соціальний статус та наявність освіти. До наркодиспансеру потрапляють безхатьки і бізнесмени, злочинці і священики, заробітчани та держслужбовці.Практично всі відомі та багаті волиняни, які потрапляють у стіни закладу, бажають зберегти свою хворобу у секреті.«Ви не уявляєте, наскільки багато наших пацієнтів ходить щодня біля вас. В нас лікуються і мільйонери, і священнослужителі, і бізнесмени, лежали професори з білими гарячками. У переважній своїй більшості всі вони хочуть зберегти анонімність. Наші пацієнти на вулиці з нами не здороваються. Навіть у такий спосіб намагаються не афішувати те, що вони зверталися за наркологічною допомогою і знають нарколога. Кажуть, від суми, тюрми і алкоголізму не зарікайся», – розповів Ігор Шкаровецький.Разом з тим, сюди ж потрапляють представники так званого «соціального дна». На витвереження до закладу привозять людей без постійного місця проживання. А у клініко-діагностичну та токсико-хімічна лабораторію у супроводі поліції потрапляють дебошири та правопорушники з усієї області.Окрім того, говорить головний лікар, більшість пацієнтів з наркотичною залежністю – вчорашні «зеки».«Більшість наркоманів, які тут лікуються, мають кримінальне минуле, десь 60% мають ВІЛ-інфекцією, гепатит С, 30% – з туберкульозом. Половина з них - так звані «домушніки», – зазначив Ігор Шкаровецький.