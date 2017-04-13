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Ми ведемо переговори, - директор «Луцькводоканалу» про відключення електрики

Ми ведемо переговори, - директор «Луцькводоканалу» про відключення електрики
КП «Луцькводоканал» веде перегори, аби їм не відключали постачання електроенергії, яке запланували з 12 листопада.

Про це в коментарі «Першому» розповів директор КП «Луцькводоканал» Іван Корчук.

Нагадаємо, у ПрАТ «Волиньобленерго» заявили, що починають поетапне відключення «Луцькводоканалу» від електропостачання через заборгованість.

«Ми ведемо переговори з ПрАТ «Волиньобленерго». І тільки тоді, як вони завершаться, буде зрозуміло, чи відключатимуть нам електроенергію, чи ні. А зараз це тільки попередження на листопад», – сказав Іван Корчук.

За словами директора, якщо сторони не дійдуть спільного рішення, то перш за все без електрики залишать базу механізації, а потім, можливо, водозабіри.

«Але законом заборонено відключати водозабори», – зауважив Іван Корчук.

Він додав, що ситуація стане зрозумілішою до кінця місяця.

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Теги: Луцькводоканал, відключення, Іван Корчук
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