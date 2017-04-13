Ми ведемо переговори, - директор «Луцькводоканалу» про відключення електрики
Сьогодні, 14:15
КП «Луцькводоканал» веде перегори, аби їм не відключали постачання електроенергії, яке запланували з 12 листопада.
Про це в коментарі «Першому» розповів директор КП «Луцькводоканал» Іван Корчук.
Нагадаємо, у ПрАТ «Волиньобленерго» заявили, що починають поетапне відключення «Луцькводоканалу» від електропостачання через заборгованість.
«Ми ведемо переговори з ПрАТ «Волиньобленерго». І тільки тоді, як вони завершаться, буде зрозуміло, чи відключатимуть нам електроенергію, чи ні. А зараз це тільки попередження на листопад», – сказав Іван Корчук.
За словами директора, якщо сторони не дійдуть спільного рішення, то перш за все без електрики залишать базу механізації, а потім, можливо, водозабіри.
«Але законом заборонено відключати водозабори», – зауважив Іван Корчук.
Він додав, що ситуація стане зрозумілішою до кінця місяця.
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Про це в коментарі «Першому» розповів директор КП «Луцькводоканал» Іван Корчук.
Нагадаємо, у ПрАТ «Волиньобленерго» заявили, що починають поетапне відключення «Луцькводоканалу» від електропостачання через заборгованість.
«Ми ведемо переговори з ПрАТ «Волиньобленерго». І тільки тоді, як вони завершаться, буде зрозуміло, чи відключатимуть нам електроенергію, чи ні. А зараз це тільки попередження на листопад», – сказав Іван Корчук.
За словами директора, якщо сторони не дійдуть спільного рішення, то перш за все без електрики залишать базу механізації, а потім, можливо, водозабіри.
«Але законом заборонено відключати водозабори», – зауважив Іван Корчук.
Він додав, що ситуація стане зрозумілішою до кінця місяця.
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