Ми ведемо переговори, - директор «Луцькводоканалу» про відключення електрики

КП «Луцькводоканал» веде перегори, аби їм не відключали постачання електроенергії, яке запланували з 12 листопада.Про це в коментарі «Першому» розповів директор КП «Луцькводоканал»Нагадаємо, у ПрАТ «Волиньобленерго» заявили, що починають поетапне відключення «Луцькводоканалу» від електропостачання через заборгованість.«Ми ведемо переговори з ПрАТ «Волиньобленерго». І тільки тоді, як вони завершаться, буде зрозуміло, чи відключатимуть нам електроенергію, чи ні. А зараз це тільки попередження на листопад», – сказав Іван Корчук.За словами директора, якщо сторони не дійдуть спільного рішення, то перш за все без електрики залишать базу механізації, а потім, можливо, водозабіри.«Але законом заборонено відключати водозабори», – зауважив Іван Корчук.Він додав, що ситуація стане зрозумілішою до кінця місяця.