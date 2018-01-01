Де у Луцьку вже увімкнули опалення





Нагадаємо, раніше



Окрім того від сьогодні послуга центрального опалення надають також для Луцького клінічного пологового будинку. Цьому передував запуск котельні на вул. Гулака-Артемовського, 20 після реконструкції теплових мереж спарених котелень Гулака-Артемовського - Арцеулова, - повідомили у прес-служб і"Луцьктепла".



Це також означає відновлення послуги гарячого водопостачання для споживачів, підключених до згаданої котельні.



Від завтра послугою ЦО буде забезпечений і Волинський обласний госпіталь ветеранів війни. Рішення про подачу теплоносія для цього об'єкту прийняли після відповідного звернення керівника закладу.



Заяв же про початок надання послуги з ЦО для інших об'єктів медичної, соціальної чи освітньої сфер на адресу ДКП "Луцьктепло" більше не надходило.



"Додатково зазначаємо, що об'єкти ДКП "Луцьктепло" повністю технологічно готові до опалювального сезону. Ми й надалі реагуватимемо на заяви про забезпечення тепловою енергією дитячих, лікувальних, навчальних та дошкільних закладів, будинків-інтернатів для інвалідів та престарілих, а повномасштабний початок опальовального сезону 2018-2019 років розпочнеться з огляду на кліматичні умови", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У "Луцьктеплі" розповіли про стан надання послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання.Нагадаємо, раніше подали тепло для Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання . Наступного ж дня теплоносій подали в Луцький будинок дитини.Окрім того від сьогодні послуга центрального опалення надають також для Луцького клінічного пологового будинку. Цьому передував запуск котельні на вул. Гулака-Артемовського, 20 після реконструкції теплових мереж спарених котелень Гулака-Артемовського - Арцеулова, - повідомили у прес-служб і"Луцьктепла".Це також означає відновлення послуги гарячого водопостачання для споживачів, підключених до згаданої котельні.Від завтра послугою ЦО буде забезпечений і Волинський обласний госпіталь ветеранів війни. Рішення про подачу теплоносія для цього об'єкту прийняли після відповідного звернення керівника закладу.Заяв же про початок надання послуги з ЦО для інших об'єктів медичної, соціальної чи освітньої сфер на адресу ДКП "Луцьктепло" більше не надходило."Додатково зазначаємо, що об'єкти ДКП "Луцьктепло" повністю технологічно готові до опалювального сезону. Ми й надалі реагуватимемо на заяви про забезпечення тепловою енергією дитячих, лікувальних, навчальних та дошкільних закладів, будинків-інтернатів для інвалідів та престарілих, а повномасштабний початок опальовального сезону 2018-2019 років розпочнеться з огляду на кліматичні умови", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію