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Де у Луцьку вже увімкнули опалення

Де у Луцьку вже увімкнули опалення
У "Луцьктеплі" розповіли про стан надання послуг централізованого опалення та гарячого водопостачання.

Нагадаємо, раніше подали тепло для Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання. Наступного ж дня теплоносій подали в Луцький будинок дитини.

Окрім того від сьогодні послуга центрального опалення надають також для Луцького клінічного пологового будинку. Цьому передував запуск котельні на вул. Гулака-Артемовського, 20 після реконструкції теплових мереж спарених котелень Гулака-Артемовського - Арцеулова, - повідомили у прес-служб і"Луцьктепла".

Це також означає відновлення послуги гарячого водопостачання для споживачів, підключених до згаданої котельні.

Від завтра послугою ЦО буде забезпечений і Волинський обласний госпіталь ветеранів війни. Рішення про подачу теплоносія для цього об'єкту прийняли після відповідного звернення керівника закладу.

Заяв же про початок надання послуги з ЦО для інших об'єктів медичної, соціальної чи освітньої сфер на адресу ДКП "Луцьктепло" більше не надходило.

"Додатково зазначаємо, що об'єкти ДКП "Луцьктепло" повністю технологічно готові до опалювального сезону. Ми й надалі реагуватимемо на заяви про забезпечення тепловою енергією дитячих, лікувальних, навчальних та дошкільних закладів, будинків-інтернатів для інвалідів та престарілих, а повномасштабний початок опальовального сезону 2018-2019 років розпочнеться з огляду на кліматичні умови", - йдеться у повідомленні прес-служби.

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Теги: опалення, тепло, Луцьк
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