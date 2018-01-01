Серед білого дня у під'їзді зґвалтували 12-річну школярку
Сьогодні, 09:11
На вулиці Лазурній, 22 у Миколаєві невідомий серед білого дня зґвалтував 12-річну дівчинку.
Про це повідомляють «Новости N», посилаючись на місцевих жителів, - пише Уніан.
Встановлено, що ґвалтівник напав на дівчинку в під'їзді. Згідно з описом, це був чоловік невисокого росту, у чорній куртці і з бородою.
Наразі потерпіла знаходиться у Заводському відділі поліції, з нею проводять слідчі дії. На пошук злочинця зорієнтовані всі екіпажі патрульної поліції. Як повідомляється на сайті Нацполіції Миколаївській області, інформація про злочин надійшла правоохоронцям близько 15:00. Ґвалтівник напав на дитину в ліфті.
Поліція оприлюднила фоторобот розшукуваного. Прикмети ґвалтівника - зріст - 165-170 см, на вигляд близько 20 років, волосся темно-коричневого кольору укладене назад, очі темні вузькі. mk.npu.gov.ua За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 153 КК України «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом», що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.
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Про це повідомляють «Новости N», посилаючись на місцевих жителів, - пише Уніан.
Встановлено, що ґвалтівник напав на дівчинку в під'їзді. Згідно з описом, це був чоловік невисокого росту, у чорній куртці і з бородою.
Наразі потерпіла знаходиться у Заводському відділі поліції, з нею проводять слідчі дії. На пошук злочинця зорієнтовані всі екіпажі патрульної поліції. Як повідомляється на сайті Нацполіції Миколаївській області, інформація про злочин надійшла правоохоронцям близько 15:00. Ґвалтівник напав на дитину в ліфті.
Поліція оприлюднила фоторобот розшукуваного. Прикмети ґвалтівника - зріст - 165-170 см, на вигляд близько 20 років, волосся темно-коричневого кольору укладене назад, очі темні вузькі. mk.npu.gov.ua За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 153 КК України «Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом», що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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