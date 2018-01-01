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Перший в області РАЦС європейського зразка відкриють у Нововолинську

Перший в області РАЦС європейського зразка відкриють у Нововолинську
У Нововолинську відкриють «Open Space» - центр з надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.

"Відкриття центру з надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану “Open Space” у м. Нововолинську уже завтра (24 жовтня)", - йдеться у повідомленні.

Довідково:

Всі офіси Open Space працюють у форматі «єдиного вікна».

Так само на місці можна зробити оплату обраної послуги, тож громадянам не доводиться бігати й шукати банківські установи, а потім знову приходити й займати чергу, щоб показати квитанцію співробітникові реєстраційної установи.

«Open Space» дає можливість громадянам отримати сервіс європейського зразка. Завдяки функціонуванню «електронної черги» забезпечить створення зручних та доступних умов для отримання послуг. Це дозволить уникнути черг, зайвої витрати часу, необхідності кілька разів відвідувати установу.

«OpenSpace» зібрав 12 найбільш популярних послуг, серед них, зокрема, вирішуватимуться питання громадян стосовно їх народження, народження дітей, шлюбу, зміни імені.

Перший в області РАЦС європейського зразка відкриють у Нововолинську
Перший в області РАЦС європейського зразка відкриють у Нововолинську

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Теги: РАЦС, Нововолинськ
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