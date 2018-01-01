Небезпечні ігри: у Луцьку діти гуляють на дахах закинутих будівель. ФОТО





Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.



Так, на даху колишнього кінотеатру «Батьківщина», а нині одного із адмінприміщень Волинської регіональної дирекції Національної суспільної телерадіокомпанії України на вулиці П’ятницька гірка, 16 гуляли неповнолітні.



Інспектор департаменту муніципальної варти провів з школярами та керівництвом телерадіокомпанії профілактичні бесіди. Вже за кілька днів медійники зрізали частину драбину, по якій діти залазили на дах.



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