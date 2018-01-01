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Небезпечні ігри: у Луцьку діти гуляють на дахах закинутих будівель. ФОТО

Небезпечні ігри: у Луцьку діти гуляють на дахах закинутих будівель. ФОТО
У Луцьку неповнолітні гуляють на дахах закинутих будівель.

Про це йдеться на сторінці Департаменту Муніципальної Варти Луцької міської ради у facebook.

Так, на даху колишнього кінотеатру «Батьківщина», а нині одного із адмінприміщень Волинської регіональної дирекції Національної суспільної телерадіокомпанії України на вулиці П’ятницька гірка, 16 гуляли неповнолітні.

Інспектор департаменту муніципальної варти провів з школярами та керівництвом телерадіокомпанії профілактичні бесіди. Вже за кілька днів медійники зрізали частину драбину, по якій діти залазили на дах.
Небезпечні ігри: у Луцьку діти гуляють на дахах закинутих будівель. ФОТО
Небезпечні ігри: у Луцьку діти гуляють на дахах закинутих будівель. ФОТО
Небезпечні ігри: у Луцьку діти гуляють на дахах закинутих будівель. ФОТО

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Теги: муніципали, ігри, небезпека
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