У Луцьку в авто зіпсувалася газова установка. ФОТО
Сьогодні, 14:02
У Луцьку патрульні запобігли можливому витоку газу з авто.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
«Від автомобіля Renault, що стоїть на вулиці Сухомлинського, чутно запах газу», – такий виклик отримали луцькі інспектори вночі 23 жовтня.
Коли патрульні прибули на місце, то виявили транспортний засіб, в якого, швидше за все, зіпсувалась газова установка: запах газу розносився на кілька метрів.
Полісмени розпочали пошуки власника автомобіля, опитали кілька десятків мешканців прилеглих будинків та, врешті, виявили його на вулиці.
Також на місце викликали працівників газової служби, разом з якими відчинили автомобіль і перекрили витік газу з установки.
«Таким чином, завдяки пильності мешканців і оперативному реагуванню правоохоронців, вдалось запобігти можливим неприємним наслідкам», – йдеться у повідомленні прес-служби.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
«Від автомобіля Renault, що стоїть на вулиці Сухомлинського, чутно запах газу», – такий виклик отримали луцькі інспектори вночі 23 жовтня.
Коли патрульні прибули на місце, то виявили транспортний засіб, в якого, швидше за все, зіпсувалась газова установка: запах газу розносився на кілька метрів.
Полісмени розпочали пошуки власника автомобіля, опитали кілька десятків мешканців прилеглих будинків та, врешті, виявили його на вулиці.
Також на місце викликали працівників газової служби, разом з якими відчинили автомобіль і перекрили витік газу з установки.
«Таким чином, завдяки пильності мешканців і оперативному реагуванню правоохоронців, вдалось запобігти можливим неприємним наслідкам», – йдеться у повідомленні прес-служби.
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