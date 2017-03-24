вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку в авто зіпсувалася газова установка. ФОТО

У Луцьку в авто зіпсувалася газова установка. ФОТО
У Луцьку патрульні запобігли можливому витоку газу з авто.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

«Від автомобіля Renault, що стоїть на вулиці Сухомлинського, чутно запах газу», – такий виклик отримали луцькі інспектори вночі 23 жовтня.

Коли патрульні прибули на місце, то виявили транспортний засіб, в якого, швидше за все, зіпсувалась газова установка: запах газу розносився на кілька метрів.

Полісмени розпочали пошуки власника автомобіля, опитали кілька десятків мешканців прилеглих будинків та, врешті, виявили його на вулиці.

Також на місце викликали працівників газової служби, разом з якими відчинили автомобіль і перекрили витік газу з установки.

«Таким чином, завдяки пильності мешканців і оперативному реагуванню правоохоронців, вдалось запобігти можливим неприємним наслідкам», – йдеться у повідомленні прес-служби.
У Луцьку в авто зіпсувалася газова установка. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: поліція, газ, автомобіль, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Чому не варто боятися фемінізму»: у Луцьку — презентація нової книги
Сьогодні, 14:03
У Луцьку в авто зіпсувалася газова установка. ФОТО
Сьогодні, 14:02
Зібрали всього 12 тисяч гривень: просять допомогти хворій волинянці. ВІДЕО
Сьогодні, 13:56
Президент поставив завдання Уряду розширити програму субсидій
Сьогодні, 13:50
Як у «Промінь» святкуватимуть Halloween*
Сьогодні, 13:45
Схожі новини
Луцькі поліцейські вилучили документи у волонтера Луцькі поліцейські вилучили документи у волонтера
24 березень, 2017, 13:39
У Луцьку на дитмайданчику чоловік стріляв з пістолета У Луцьку на дитмайданчику чоловік стріляв з пістолета
Сьогодні, 11:50
Лучанину, який вчинив розбійний напад на кредитну установу, «світить» 7 років тюрми Лучанину, який вчинив розбійний напад на кредитну установу, «світить» 7 років тюрми
19 жовтень, 13:16
Луцького «кликуна» хотіли здати на металобрухт. ФОТО Луцького «кликуна» хотіли здати на металобрухт. ФОТО
19 жовтень, 09:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Чому не варто боятися фемінізму»: у Луцьку — презентація нової книги
Сьогодні, 14:03
 0
У Луцьку в авто зіпсувалася газова установка. ФОТО
Сьогодні, 14:02
 0
Зібрали всього 12 тисяч гривень: просять допомогти хворій волинянці. ВІДЕО
Сьогодні, 13:56
 0
Президент поставив завдання Уряду розширити програму субсидій
Сьогодні, 13:50
 0
Як у «Промінь» святкуватимуть Halloween*
Сьогодні, 13:45
 0
Медіа
відео
1/8