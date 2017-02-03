«Люди не розуміють», - директор «Луцькспецкомунтрансу» про сортування сміття
Сьогодні, 10:27
Директор «Луцькспецкомунтрансу» Валерій Кузьмич каже, що мешканці приватного сектору поки не виявляють бажання сміття та неохоче купують контейнери.
Про це йшлося у середу, 24 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології, транспорту та енергозбереження.
Голова комісії Андрій Козюра поцікавився, що у місті планують робити із фільтратом від сміття, який «розливається рікою».
«Цьогоріч ми придбали 4 сміттєвоза зі збором для фільтрату. Сьогодні люди привезли, грубо кажучи, з дачі тонну яблук, а половину їх викинули. Ніякий сміттєвоз не може виконати таку роботу», - відповів Валерій Кузьмич.
Андрій Козюра також поцікавився, що планують робити з приватним сектором, адже є місця, де постійно накопичуються відходи.
«З приватного сектору ми можемо тільки возити і возити. На сьогодні їздять 2 маніпулятори, роблять третій. Це машини, які везуть по 10 тонн. Забирають зілля, гілки...
У нас лежать сотні тисяч мішків і ми готові їх роздавати для того, щоб мешканці збирали суху фракцію, яка йде на переробку. Ми готові возити і забирати тільки суху фракцію. Але це нереально. Люди не розуміють. І не хочуть купувати контейнери», – зауважив Кузьмич.
Він додав, що найкраще спрацювали на вулиці Героїв УПА, де встановили 80 % контейнерів, проте є й вулиці, де немає жодного сміттєвого бака.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась зауважив, що у місті розроблять програму, аби люди могли купувати контейнери в розстрочку.
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Про це йшлося у середу, 24 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології, транспорту та енергозбереження.
Голова комісії Андрій Козюра поцікавився, що у місті планують робити із фільтратом від сміття, який «розливається рікою».
«Цьогоріч ми придбали 4 сміттєвоза зі збором для фільтрату. Сьогодні люди привезли, грубо кажучи, з дачі тонну яблук, а половину їх викинули. Ніякий сміттєвоз не може виконати таку роботу», - відповів Валерій Кузьмич.
Андрій Козюра також поцікавився, що планують робити з приватним сектором, адже є місця, де постійно накопичуються відходи.
«З приватного сектору ми можемо тільки возити і возити. На сьогодні їздять 2 маніпулятори, роблять третій. Це машини, які везуть по 10 тонн. Забирають зілля, гілки...
У нас лежать сотні тисяч мішків і ми готові їх роздавати для того, щоб мешканці збирали суху фракцію, яка йде на переробку. Ми готові возити і забирати тільки суху фракцію. Але це нереально. Люди не розуміють. І не хочуть купувати контейнери», – зауважив Кузьмич.
Він додав, що найкраще спрацювали на вулиці Героїв УПА, де встановили 80 % контейнерів, проте є й вулиці, де немає жодного сміттєвого бака.
Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась зауважив, що у місті розроблять програму, аби люди могли купувати контейнери в розстрочку.
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Коментарі 2
А як купляти контейнери якщо працівники п'яні, хто відкупить якщо поб'ють його?
де написано, що люди повинні купляти контейнери ?
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