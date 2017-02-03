вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Люди не розуміють», - директор «Луцькспецкомунтрансу» про сортування сміття

«Люди не розуміють», - директор «Луцькспецкомунтрансу» про сортування сміття
Директор «Луцькспецкомунтрансу» Валерій Кузьмич каже, що мешканці приватного сектору поки не виявляють бажання сміття та неохоче купують контейнери.

Про це йшлося у середу, 24 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології, транспорту та енергозбереження.

Голова комісії Андрій Козюра поцікавився, що у місті планують робити із фільтратом від сміття, який «розливається рікою».

«Цьогоріч ми придбали 4 сміттєвоза зі збором для фільтрату. Сьогодні люди привезли, грубо кажучи, з дачі тонну яблук, а половину їх викинули. Ніякий сміттєвоз не може виконати таку роботу», - відповів Валерій Кузьмич.

Андрій Козюра також поцікавився, що планують робити з приватним сектором, адже є місця, де постійно накопичуються відходи.

«З приватного сектору ми можемо тільки возити і возити. На сьогодні їздять 2 маніпулятори, роблять третій. Це машини, які везуть по 10 тонн. Забирають зілля, гілки...

У нас лежать сотні тисяч мішків і ми готові їх роздавати для того, щоб мешканці збирали суху фракцію, яка йде на переробку. Ми готові возити і забирати тільки суху фракцію. Але це нереально. Люди не розуміють. І не хочуть купувати контейнери», – зауважив Кузьмич.

Він додав, що найкраще спрацювали на вулиці Героїв УПА, де встановили 80 % контейнерів, проте є й вулиці, де немає жодного сміттєвого бака.

Директор департаменту ЖКГ Юрій Крась зауважив, що у місті розроблять програму, аби люди могли купувати контейнери в розстрочку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміття, Луцьк, контейнер
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А як купляти контейнери якщо працівники п'яні, хто відкупить якщо поб'ють його?
Відповісти
де написано, що люди повинні купляти контейнери ?
Відповісти
Вибір редактора
«Наркотик зробив з мене монстра», – сповідь луцького наркомана
В голові аж гуділо: волинянка поскаржилась на музику Олега Винника в маршрутці
Звідки і яка «молочка» їде у луцькі дитсадки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Криваве місиво у Римі: серед постраждалих є українці
Сьогодні, 10:44
У Луцьку думають над розширенням брищенського полігону
Сьогодні, 10:32
«Люди не розуміють», - директор «Луцькспецкомунтрансу» про сортування сміття
Сьогодні, 10:27
У Луцьку хочуть купити контейнери, для яких потрібен спеціальний сміттєвоз
Сьогодні, 10:20
На Волині прикордонники біля річки зловили контрабандистів
Сьогодні, 10:13
Схожі новини
У Луцьку хочуть купити контейнери, для яких потрібен спеціальний сміттєвоз У Луцьку хочуть купити контейнери, для яких потрібен спеціальний сміттєвоз
Сьогодні, 10:20
Пояснили, як збиратимуть сміття у приватному секторі в Луцьку Пояснили, як збиратимуть сміття у приватному секторі в Луцьку
03 лютий, 2017, 12:21
У трьох районах Луцька розпочали роздільний збір сміття У трьох районах Луцька розпочали роздільний збір сміття
20 жовтень, 11:15
У Луцьку запустили сміттєсортувальну лінію. ФОТО У Луцьку запустили сміттєсортувальну лінію. ФОТО
19 жовтень, 16:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Google Pay націлився на лідерство в Україні*
Сьогодні, 11:40
 0
Мертву жінку намагалися перевезти в Україну під виглядом пасажира
Сьогодні, 11:33
 0
Розповіли про аграрні успіхи Волині
Сьогодні, 11:30
 0
Волинських автомобілістів попередили про різке погіршення погоди
Сьогодні, 11:26
 0
Лучанка зберігала сурогат у смітнику. ФОТО
Сьогодні, 11:22
 0
Медіа
відео
1/8