«Люди не розуміють», - директор «Луцькспецкомунтрансу» про сортування сміття

Директор «Луцькспецкомунтрансу»каже, що мешканці приватного сектору поки не виявляють бажання сміття та неохоче купують контейнери.Про це йшлося у середу, 24 жовтня, під час засідання комісії міськради з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, ЖКГ, екології, транспорту та енергозбереження.Голова комісіїпоцікавився, що у місті планують робити із фільтратом від сміття, який «розливається рікою».«Цьогоріч ми придбали 4 сміттєвоза зі збором для фільтрату. Сьогодні люди привезли, грубо кажучи, з дачі тонну яблук, а половину їх викинули. Ніякий сміттєвоз не може виконати таку роботу», - відповівАндрій Козюра також поцікавився, що планують робити з приватним сектором, адже є місця, де постійно накопичуються відходи.«З приватного сектору ми можемо тільки возити і возити. На сьогодні їздять 2 маніпулятори, роблять третій. Це машини, які везуть по 10 тонн. Забирають зілля, гілки...У нас лежать сотні тисяч мішків і ми готові їх роздавати для того, щоб мешканці збирали суху фракцію, яка йде на переробку. Ми готові возити і забирати тільки суху фракцію. Але це нереально. Люди не розуміють. І не хочуть купувати контейнери», – зауважив Кузьмич.Він додав, що найкраще спрацювали на вулиці Героїв УПА, де встановили 80 % контейнерів, проте є й вулиці, де немає жодного сміттєвого бака.Директор департаменту ЖКГзауважив, що у місті розроблять програму, аби люди могли купувати контейнери в розстрочку.