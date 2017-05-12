Криваве місиво у Римі: серед постраждалих є українці



Загалом унаслідок інциденту постраждали 30 осіб, 19 з них госпіталізували. Серед них є українці.



Про це йдеться у повідомленні служби на офіційній сторінці у Twitter, - пише



"Постраждалі в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік. Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців. Консул підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки", - йдеться у повідомленні.



У МЗС не назвали точну кількість постраждалих українців, тоді як російські дипломати раніше повідомляли, що травми отримали четверо громадян України.



За непідтвердженими даними, аварію могли спровокувати вболівальники ЦСКА, стрибаючи на ескалаторі. На відеозапису інциденту видно, що ескалатор з великою швидкістю рухається вниз, а потім різко зупиняється, сіючи паніку серед фанатів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У римському метро, ввечері 23 жовтня, на центральній станції "Repubblica" вийшов з ладу ескалатор з російськими уболівальниками перед матчем групового етапу Ліги чемпіонів між "Ромою" і ЦСКА. Сходинки крутилися із шаленою швидкістю і "засмоктували" людей.Загалом унаслідок інциденту постраждали 30 осіб, 19 з них госпіталізували. Серед них є українці.Про це йдеться у повідомленні служби на офіційній сторінці у Twitter, - пише ТСН "Постраждалі в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік. Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців. Консул підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки", - йдеться у повідомленні.У МЗС не назвали точну кількість постраждалих українців, тоді як російські дипломати раніше повідомляли, що травми отримали четверо громадян України.За непідтвердженими даними, аварію могли спровокувати вболівальники ЦСКА, стрибаючи на ескалаторі. На відеозапису інциденту видно, що ескалатор з великою швидкістю рухається вниз, а потім різко зупиняється, сіючи паніку серед фанатів.

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