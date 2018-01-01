На волинському пункті пропуску затримали два автомобілі з 6 тоннами дизпалива. ФОТО
Сьогодні, 14:12
Поблизу пункту пропуску «Доманова» виявили два мікроавтобуси, в яких перевозили незаконне дизельне паливо.
Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.
23 жовтня в сервісній зоні поблизу пункту пропуску «Доманове» виявили 2 мікроавтобуси «Фольксваген» та «Мерседес» польської реєстрації, власники яких організували незаконне придбання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме - дизельного палива.
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Всього у двох автомобілях знаходилось 6 тонн дизельного палива в бочках та засоби для його перекачування.
Громадян та автомобілі з вантажем передали до Нацполіції у Волинській області. Щодо виявленого правопорушення внесено відомості в ЄРДР за ст. 198 ККУ «Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом». Проводяться подальші заходи в рамках кримінального провадження.
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Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.
23 жовтня в сервісній зоні поблизу пункту пропуску «Доманове» виявили 2 мікроавтобуси «Фольксваген» та «Мерседес» польської реєстрації, власники яких організували незаконне придбання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме - дизельного палива.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Волині знайшли фуру з краденою нафтою
Всього у двох автомобілях знаходилось 6 тонн дизельного палива в бочках та засоби для його перекачування.
Громадян та автомобілі з вантажем передали до Нацполіції у Волинській області. Щодо виявленого правопорушення внесено відомості в ЄРДР за ст. 198 ККУ «Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом». Проводяться подальші заходи в рамках кримінального провадження.
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