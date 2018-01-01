На волинському пункті пропуску затримали два автомобілі з 6 тоннами дизпалива. ФОТО

Поблизу пункту пропуску «Доманова» виявили два мікроавтобуси, в яких перевозили незаконне дизельне паливо.Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.23 жовтня в сервісній зоні поблизу пункту пропуску «Доманове» виявили 2 мікроавтобуси «Фольксваген» та «Мерседес» польської реєстрації, власники яких організували незаконне придбання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, а саме - дизельного палива.Всього у двох автомобілях знаходилось 6 тонн дизельного палива в бочках та засоби для його перекачування.Громадян та автомобілі з вантажем передали до Нацполіції у Волинській області. Щодо виявленого правопорушення внесено відомості в ЄРДР за ст. 198 ККУ «Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом». Проводяться подальші заходи в рамках кримінального провадження.