На Львівщині школярка загинула під потягом
Сьогодні, 10:45
В селі Княжий Міст Мостиського району на Львівщині під потяг потрапила дівчина.
Інцидент трапився 24 жовтня близько 23.00, - інформує ГУНП у Львівської області.
Правоохоронці встановили, що швидкісний потяг сполученням Перемишль-Одеса здійснив наїзд на 17-річну місцеву мешканку. Від отриманих травм школярка померла на місці події.
За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.291 Кримінального кодексу України (порушення чинних на транспорті правил). Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк до п’яти років.
Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу. Проводиться досудове розслідування.
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Інцидент трапився 24 жовтня близько 23.00, - інформує ГУНП у Львівської області.
Правоохоронці встановили, що швидкісний потяг сполученням Перемишль-Одеса здійснив наїзд на 17-річну місцеву мешканку. Від отриманих травм школярка померла на місці події.
За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.291 Кримінального кодексу України (порушення чинних на транспорті правил). Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк до п’яти років.
Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу. Проводиться досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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