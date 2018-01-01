На Волині знайшли двох грибників, які заблукали у лісі
Сьогодні, 11:07
У Горохівському районі лісівники знайшли грибників, які кілька годин блукали у вечірньому лісі під дощем.
Інцидент трапився 23 жовтня, - пише прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Про те, що не можуть вийти з лісу, працівників поліції та ДСНС телефоном повідомили самі грибники. Рятувальники залучили до пошуку лісівників. Територію прочісували з усіх боків. Пошуки ускладнювалися тим, що в лісі вже була цілковита темрява та йшов дощ.
На щастя, був телефонний зв’язок. Під час розмови лісівники радили знайти хоча б якийсь орієнтир. Через деякий час грибники – двоє жителів с. Мерва Горохівського р-ну – знайшли квартальний стовпчик. Там і дочекалися порятунку.
Заблукалих знайшов лісівник, який доставив їх у Берестечківський відділ ДСНС. Чоловіки були у стресовому стані.
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Інцидент трапився 23 жовтня, - пише прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Про те, що не можуть вийти з лісу, працівників поліції та ДСНС телефоном повідомили самі грибники. Рятувальники залучили до пошуку лісівників. Територію прочісували з усіх боків. Пошуки ускладнювалися тим, що в лісі вже була цілковита темрява та йшов дощ.
На щастя, був телефонний зв’язок. Під час розмови лісівники радили знайти хоча б якийсь орієнтир. Через деякий час грибники – двоє жителів с. Мерва Горохівського р-ну – знайшли квартальний стовпчик. Там і дочекалися порятунку.
Заблукалих знайшов лісівник, який доставив їх у Берестечківський відділ ДСНС. Чоловіки були у стресовому стані.
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