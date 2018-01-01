Волинські адвокати обурені через напад на Сергія Сафулька
Сьогодні, 19:28
Адвокатська спільнота Волині висловила глибоке обурення щодо нападу на свого колегу, відомого адвоката Сергія Сафулька.
Про це у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньPost» розповів заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волині Олег Антонюк.
За словами Антонюка, сьогодні, 25 жовтня, волинські адвокати обговорили можливі заходи, які будуть вживати у зв’язку із зухвалим нападом на Сергія Сафулька.
«У подальшому буде опублікована офіційна позиція Ради адвокатів Волинської області щодо цього приводу», - заявив Олег Антонюк.
Він зазначив, що скличуть позачергові збори адвокатів Волинської області для обговорення можливих заходів реагування на цю безпрецедентну ситуацію.
«Ми глибоко обурені нападом на нашого колегу і закликаємо правоохоронні органи якомога швидше розкрити цей злочин», - додав Антонюк.
Сергій Сафулько - заслужений юрист України, екс-член Вищої ради юстиції та засновник адвокатської компанії «Конфідент». Юрист став керівником компанії у далекому 1997 році і з цього часу набув репутації одного з найвідоміших правозахисників Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньPost» розповів заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волині Олег Антонюк.
За словами Антонюка, сьогодні, 25 жовтня, волинські адвокати обговорили можливі заходи, які будуть вживати у зв’язку із зухвалим нападом на Сергія Сафулька.
«У подальшому буде опублікована офіційна позиція Ради адвокатів Волинської області щодо цього приводу», - заявив Олег Антонюк.
Він зазначив, що скличуть позачергові збори адвокатів Волинської області для обговорення можливих заходів реагування на цю безпрецедентну ситуацію.
«Ми глибоко обурені нападом на нашого колегу і закликаємо правоохоронні органи якомога швидше розкрити цей злочин», - додав Антонюк.
Сергій Сафулько - заслужений юрист України, екс-член Вищої ради юстиції та засновник адвокатської компанії «Конфідент». Юрист став керівником компанії у далекому 1997 році і з цього часу набув репутації одного з найвідоміших правозахисників Волині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Шацькі озера запустили 700 кілограмів риби
Сьогодні, 19:43
У Ковелі куплять житло для дитини-сироти
Сьогодні, 19:33
Волинські адвокати обурені через напад на Сергія Сафулька
Сьогодні, 19:28
Без паперу: волинські підприємці можуть безкоштовно перейти на електронний документообмін*
Сьогодні, 19:17
У Луцьку запрацювала поліцейська станція. ФОТО
Сьогодні, 19:00