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Волинські адвокати обурені через напад на Сергія Сафулька

Волинські адвокати обурені через напад на Сергія Сафулька
Адвокатська спільнота Волині висловила глибоке обурення щодо нападу на свого колегу, відомого адвоката Сергія Сафулька.

Про це у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньPost» розповів заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волині Олег Антонюк.

За словами Антонюка, сьогодні, 25 жовтня, волинські адвокати обговорили можливі заходи, які будуть вживати у зв’язку із зухвалим нападом на Сергія Сафулька.

«У подальшому буде опублікована офіційна позиція Ради адвокатів Волинської області щодо цього приводу», - заявив Олег Антонюк.

Він зазначив, що скличуть позачергові збори адвокатів Волинської області для обговорення можливих заходів реагування на цю безпрецедентну ситуацію.

«Ми глибоко обурені нападом на нашого колегу і закликаємо правоохоронні органи якомога швидше розкрити цей злочин», - додав Антонюк.

Сергій Сафулько - заслужений юрист України, екс-член Вищої ради юстиції та засновник адвокатської компанії «Конфідент». Юрист став керівником компанії у далекому 1997 році і з цього часу набув репутації одного з найвідоміших правозахисників Волині.

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Теги: пограбування, адвокат, Сергій Сафулько
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