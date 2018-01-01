Волинські адвокати обурені через напад на Сергія Сафулька

Сергія Сафулька.



Про це у коментарі Інформаційному агентству «ВолиньPost» розповів заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Волині Олег Антонюк.



За словами Антонюка, сьогодні, 25 жовтня, волинські адвокати обговорили можливі заходи, які будуть вживати у зв’язку із зухвалим нападом на Сергія Сафулька.



«У подальшому буде опублікована офіційна позиція Ради адвокатів Волинської області щодо цього приводу», - заявив Олег Антонюк.



Він зазначив, що скличуть позачергові збори адвокатів Волинської області для обговорення можливих заходів реагування на цю безпрецедентну ситуацію.



«Ми глибоко обурені нападом на нашого колегу і закликаємо правоохоронні органи якомога швидше розкрити цей злочин», - додав Антонюк.



Сергій Сафулько -

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Адвокатська спільнота Волині висловила глибоке обурення щодо нападу на свого колегу, відомого адвокатаПро це у коментарірозповів заступник голови Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури ВолиніЗа словами Антонюка, сьогодні, 25 жовтня, волинські адвокати обговорили можливі заходи, які будуть вживати у зв’язку із«У подальшому буде опублікована офіційна позиція Ради адвокатів Волинської області щодо цього приводу», - заявив Олег Антонюк.Він зазначив, що скличуть позачергові збори адвокатів Волинської області для обговорення можливих заходів реагування на цю безпрецедентну ситуацію.«Ми глибоко обурені нападом на нашого колегу і закликаємо правоохоронні органи якомога швидше розкрити цей злочин», - додав Антонюк.Сергій Сафулько - заслужений юрист України, екс-член Вищої ради юстиції та засновник адвокатської компанії «Конфідент» . Юрист став керівником компанії у далекому 1997 році і з цього часу набув репутації одного з найвідоміших правозахисників Волині.

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