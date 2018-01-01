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У Луцьку через прорив труб «тоне» будинок. ФОТО

У Луцьку через прорив труб «тоне» будинок. ФОТО
У луцькому будинку на Кравчука, 16 прорвало труби через увімкнення опалення.

Як стверджують місцеві жителі, 26 жовтня в 11 годин ранку в другому під’їзді стояв туман від гарячої води, - пише Перший.

Вони зазначають, що гаряча вода в них була, але сьогодні мали включити опалення, проте від напору води зірвало вентиль.

За їхніми словами, текти почало з горища, тому на 9 поверх дібратися не можна було.

Через великий потік води, у тих квартирах, де не було господарів, вода позатікала в середину.

Зараз тут працює прибиральниця, яка вимиває воду.

У Луцьку через прорив труб «тоне» будинок. ФОТО
У Луцьку через прорив труб «тоне» будинок. ФОТО
У Луцьку через прорив труб «тоне» будинок. ФОТО
У Луцьку через прорив труб «тоне» будинок. ФОТО
У Луцьку через прорив труб «тоне» будинок. ФОТО
У Луцьку через прорив труб «тоне» будинок. ФОТО
У Луцьку через прорив труб «тоне» будинок. ФОТО

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Теги: благоустрій, скарга, будинок, опалення, вода
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