У Луцьку через прорив труб «тоне» будинок. ФОТО





Як стверджують місцеві жителі, 26 жовтня в 11 годин ранку в другому під’їзді стояв туман від гарячої води, - пише



Вони зазначають, що гаряча вода в них була, але сьогодні мали включити опалення, проте від напору води зірвало вентиль.



За їхніми словами, текти почало з горища, тому на 9 поверх дібратися не можна було.



Через великий потік води, у тих квартирах, де не було господарів, вода позатікала в середину.



Зараз тут працює прибиральниця, яка вимиває воду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькому будинку на Кравчука, 16 прорвало труби через увімкнення опалення.Як стверджують місцеві жителі, 26 жовтня в 11 годин ранку в другому під’їзді стояв туман від гарячої води, - пише Перший Вони зазначають, що гаряча вода в них була, але сьогодні мали включити опалення, проте від напору води зірвало вентиль.За їхніми словами, текти почало з горища, тому на 9 поверх дібратися не можна було.Через великий потік води, у тих квартирах, де не було господарів, вода позатікала в середину.Зараз тут працює прибиральниця, яка вимиває воду.

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