У Луцьку через прорив труб «тоне» будинок. ФОТО
Сьогодні, 14:43
У луцькому будинку на Кравчука, 16 прорвало труби через увімкнення опалення.
Як стверджують місцеві жителі, 26 жовтня в 11 годин ранку в другому під’їзді стояв туман від гарячої води, - пише Перший.
Вони зазначають, що гаряча вода в них була, але сьогодні мали включити опалення, проте від напору води зірвало вентиль.
За їхніми словами, текти почало з горища, тому на 9 поверх дібратися не можна було.
Через великий потік води, у тих квартирах, де не було господарів, вода позатікала в середину.
Зараз тут працює прибиральниця, яка вимиває воду.
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Як стверджують місцеві жителі, 26 жовтня в 11 годин ранку в другому під’їзді стояв туман від гарячої води, - пише Перший.
Вони зазначають, що гаряча вода в них була, але сьогодні мали включити опалення, проте від напору води зірвало вентиль.
За їхніми словами, текти почало з горища, тому на 9 поверх дібратися не можна було.
Через великий потік води, у тих квартирах, де не було господарів, вода позатікала в середину.
Зараз тут працює прибиральниця, яка вимиває воду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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