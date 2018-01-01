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Польські байкери наводили лад на волинському кладовищі. ФОТО

Польські байкери наводили лад на волинському кладовищі. ФОТО
Волонтери з польських міст взяли участь в акції «Волинська лампадка пам’яті» та упорядкували польське кладовище в смт Любешів.

Чотирнадцять членів польського товариства «Волинський рейд мотоциклістів» (Wołyńki Rajd Motocyklowy) наводили лад на польському кладовищі в смт Любешів - йдеться у газеті «Нове життя».

За словами голови Товариства Генріха Козака, їхні волонтери з різних міст Польщі – Хелм, Пулави, Люблін, Казімеж Дольни, Бидгощ та ін., чиї рідні походять з Волині, або просто прихильники історії. Наймолодшій, яка приїхала з бабусею, – тільки рік. Також пан Генріх зазначив, що до акції «Волинська лампадка пам’яті» долучилося майже 30 польських шкіл, у результаті волонтерам передали від шкільної молоді майже 4 тис. свічок. ЇХ запалюють в Польщі та Україні на різних цвинтарях - на місцях поховання загиблих солдатів, а також замордованих мирних людей.

Цікаво, що частина цієї групи людей – байкери. Два роки тому в липні також із метою упорядкування кладовища вони приїжджали у Любешівський район мотоциклами. Молода пані Аня Куявка з Бидгощу розповіла, що її родове коріння – з Любомля. Дідусь із бабусею виїхали звідти в 1945 р., рятуючись від переслідувань.

Після того, як прибрали кладовище, настоятель Любешівського костелу ксьондз Анджей Квічаля запросив волонтерів помолитися біля пам’ятного знаку замордованим всередині 40-х років полякам та українцям, а також запалили лампадки. Опісля в костелі відслужили месу.


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Теги: Любешів, поляки, кладовище
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