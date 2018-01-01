У гіпермаркеті «Там Там» обрали переможців конкурсу. ФОТО*

27 жовтня у гіпермаркеті "Там Там" відбувся розіграш трьох путівок на двох до Чехії, Франції та Німеччини.12 грудня переможці розіграшу проведуть 6 незабутніх днів у Дрездені, Парижі, Версалі, Франкфурті та Празі, відвідають Лувр та парк Діснейленд.Окрім того, 10 учасників акції також виграли сертифікати на 500 грн для покупок в "Там Там", а дітки, що допомагали обирати виграшні анкети шляхом сліпого жеребкування були нагороджені іграшками та солодощами!Стати учасником акції було дуже просто, потрібно було лише купити товарів на 200 грн у гіпермаркеті "Там Там" та заповнити анкету. Загалом в акції взяли участь понад 2000 покупців. В подальшому ми будемо знайомити з деталями та цікавинками подорожі та екскурсій.Вітаємо переможців та чекаємо на нові яскраві акції від гіпермаркету "Там Там"!