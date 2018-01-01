У гіпермаркеті «Там Там» обрали переможців конкурсу. ФОТО*
Сьогодні, 13:48
27 жовтня у гіпермаркеті "Там Там" відбувся розіграш трьох путівок на двох до Чехії, Франції та Німеччини.
12 грудня переможці розіграшу проведуть 6 незабутніх днів у Дрездені, Парижі, Версалі, Франкфурті та Празі, відвідають Лувр та парк Діснейленд.
Окрім того, 10 учасників акції також виграли сертифікати на 500 грн для покупок в "Там Там", а дітки, що допомагали обирати виграшні анкети шляхом сліпого жеребкування були нагороджені іграшками та солодощами!
Стати учасником акції було дуже просто, потрібно було лише купити товарів на 200 грн у гіпермаркеті "Там Там" та заповнити анкету. Загалом в акції взяли участь понад 2000 покупців. В подальшому ми будемо знайомити з деталями та цікавинками подорожі та екскурсій.
Вітаємо переможців та чекаємо на нові яскраві акції від гіпермаркету "Там Там"!
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12 грудня переможці розіграшу проведуть 6 незабутніх днів у Дрездені, Парижі, Версалі, Франкфурті та Празі, відвідають Лувр та парк Діснейленд.
Окрім того, 10 учасників акції також виграли сертифікати на 500 грн для покупок в "Там Там", а дітки, що допомагали обирати виграшні анкети шляхом сліпого жеребкування були нагороджені іграшками та солодощами!
Стати учасником акції було дуже просто, потрібно було лише купити товарів на 200 грн у гіпермаркеті "Там Там" та заповнити анкету. Загалом в акції взяли участь понад 2000 покупців. В подальшому ми будемо знайомити з деталями та цікавинками подорожі та екскурсій.
Вітаємо переможців та чекаємо на нові яскраві акції від гіпермаркету "Там Там"!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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