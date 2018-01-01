У жовтні волиняни добровільно здали півтори тисячі одиниць зброї

З початку жовтня жителі Волині видали до поліції майже 1,5 тис. одиниць зброї та боєприпасів.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.Так, відповідно до ч. 3 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, кожен, хто має незареєстровану належним чином зброю, може безкарно здати її у підрозділ, а також, у певних випадках, зареєструвати її на законних підставах.«З початку жовтня волиняни видали правоохоронцям 215 одиниць гладкоствольної та нарізної зброї, 39 пістолетів, три гранати та понад 1 тис. різноманітних набоїв», – повідомив, начальник ГУНП у Волинській області.Місячник добровільної здачі зброї триватиме до кінця жовтня.Здати зброю можна в органи Національної поліції області за місцем проживання.