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Волинський священик показав, як прихожани наводять лад у храмі. ФОТО

Волинський священик показав, як прихожани наводять лад у храмі. ФОТО
Волинський священик Олександр Черевко опублікував фотографії прибирання у храмі села Пульмо.

Про це йдеться на сторінці священнослужителя у Facebook.

«Маю велике щастя жити і служити серед надзвичайно віруючих, добрих та щирих людей, котрі люблять віру своїх предків, свій рідний храм, про який так поособливому піклуються.

Безмежно вдячний вам, дорогі мої сестрички, за ваші труди. Нехай Милосердний Господь молитвами Святителя Миколая вертає та відновлює ваші сили і обдаровує своїми щедротами», – йдеться у дописі.
Волинський священик показав, як прихожани наводять лад у храмі. ФОТО
Волинський священик показав, як прихожани наводять лад у храмі. ФОТО
Волинський священик показав, як прихожани наводять лад у храмі. ФОТО
Волинський священик показав, як прихожани наводять лад у храмі. ФОТО
Волинський священик показав, як прихожани наводять лад у храмі. ФОТО
Волинський священик показав, як прихожани наводять лад у храмі. ФОТО
Волинський священик показав, як прихожани наводять лад у храмі. ФОТО
Волинський священик показав, як прихожани наводять лад у храмі. ФОТО

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Теги: Пульмо, Волинь, храм, священик, прибирання
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