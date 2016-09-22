Як на Волині ліквідовують пожежі на торфовищах

Державні лісогосподарські підприємства Волинського ОУЛМГ допомагають гасити пожежі на торфовищах.Маючи відповідну техніку та спецзасоби, державні лісгоспи за потреби постійно їх залучають. Залучаються і людські ресурси. Адже будь-яке загоряння загрожує бідою, - повідомили у прес-службі волинських лісівників.Кажуть, вже другий рік поспіль пожежну ситуацію у лісах вдається тримати на контролі.Протягом пожежонебезпечного періоду-2018 лісівникам вдалося не допустити у лісові масиви держлісфонду Волині жодної пожежі.Щодо гасіння пожеж на торф’яниках, то загалом цього року було 90 виїздів пожежних автомобілів держлісгоспів Волинського ОУЛМГ.Зокрема – ДП «Маневицьке ЛГ» – 66 виїздів, ДП «Камінь-Каширське ЛГ» – 12, ДП «Любешівське ЛМГ» – 2 виїзди, ДП «Поліське ЛГ» – 10 виїздів пожежних автомобілів.Варто наголосити, що пожежі на торфовищах є вкрай небезпечними, адже температура при пожежах торфу може сягати 1000 градусів за Цельсієм. Крім того, торф має здатність горіти під час дощу.Основним способом гасіння торф’яних полів є обкопування території, що горить, до мінерального ґрунту чи до ґрунтових вод з унеможливленням подальшого розповсюдження загорань. Саме завдяки професіоналізму та налагодженій роботі лісівників не допустили загорання територій державного лісового фонду.Ліквідація загорань торфу досі триває на Маневиччині. Зокрема на території Прилісненської ОТГ поблизу села Серхів та на хуторі Лоше було виявлено осередки загорання торфу.Лісівники ДП «Маневицький лісгосп» власними силами та своєю технікою допомагають рятувальникам у ліквідації осередків, зокрема були задіяні три пожежні автомобілі, 4 колісних трактори та лісовий танк."Принагідно закликаємо населення не випалювати суху рослинність та не розводити вогнища поблизу торфовищ. Пам’ятайте: вогонь і дим завдає значної шкоди як здоров’ю людей, так і навколишньому середовищі", - йдеться у повідомленні.