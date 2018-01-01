Старожили розказали про походження назв волинських міст





Про це пишуть



Сьогодні увазі читачів пропонуємо декілька оповідок про те, чому сучасні районні центри Волині мають саме такі назви. Оповідки, що увійшли до архіву Полісько-Волинського народознавчого центру, записані від місцевих респондентів, уродженців першої половини ХХ століття.



Камінь-Каширський



«Казале, що де типерка Камінь, колесь було булото. То князь насипав горба, кала його викопав рова, туди напустив води з Ціру. Над ровом построїли міст, що піднімався. А на горбови поставили хату. По другому боци був польській костьол, зроблений з каміння. От так і звеця Камінь-Каширськ. А ше казали, що князь був таким злим, що хай не дожде. То як він умер, на могилу поклали каміння, а ни хреста. От і звецця – Камінь-Каширський».



Ківерці



«Стариї люди говорать, що назва міста від племені тиверців, шо жило тутика у давні часи».



Ковель



«Було це дуже давно. Їхала одного разу через велике село королева. Зламалася в її карета. Селяни хутко найшли коваля, який файно поладив карету. Королева була дуже рада. Вона сказала, шоб село стало городом і назвала його в честь майстра, коваля. З часом город почали називати Ковелем».



«Колись заїхав у кузню князь Данило Галицький і попросив коваля викувати йому меч. Коваль викував, князь переміг тим мечем ворогів. Князь сказав, що тепер це місто буде названо Ковелем».



Джерело: Шкляєва Н. В. Волинські села в народних переказах. – Луцьк: ВМА «Терен», 2011. – С. 21, 26, 32.

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