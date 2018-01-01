вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Старожили розказали про походження назв волинських міст

Старожили розказали про походження назв волинських міст
Розповіли про походження назв волинських населених пунктів говіркою старожилів.

Про це пишуть Хроніки Любарта.

Сьогодні увазі читачів пропонуємо декілька оповідок про те, чому сучасні районні центри Волині мають саме такі назви. Оповідки, що увійшли до архіву Полісько-Волинського народознавчого центру, записані від місцевих респондентів, уродженців першої половини ХХ століття.

Камінь-Каширський

«Казале, що де типерка Камінь, колесь було булото. То князь насипав горба, кала його викопав рова, туди напустив води з Ціру. Над ровом построїли міст, що піднімався. А на горбови поставили хату. По другому боци був польській костьол, зроблений з каміння. От так і звеця Камінь-Каширськ. А ше казали, що князь був таким злим, що хай не дожде. То як він умер, на могилу поклали каміння, а ни хреста. От і звецця – Камінь-Каширський».

Ківерці

«Стариї люди говорать, що назва міста від племені тиверців, шо жило тутика у давні часи».

Ковель

«Було це дуже давно. Їхала одного разу через велике село королева. Зламалася в її карета. Селяни хутко найшли коваля, який файно поладив карету. Королева була дуже рада. Вона сказала, шоб село стало городом і назвала його в честь майстра, коваля. З часом город почали називати Ковелем».

«Колись заїхав у кузню князь Данило Галицький і попросив коваля викувати йому меч. Коваль викував, князь переміг тим мечем ворогів. Князь сказав, що тепер це місто буде названо Ковелем».

Джерело: Шкляєва Н. В. Волинські села в народних переказах. – Луцьк: ВМА «Терен», 2011. – С. 21, 26, 32.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: історія, мова, говірка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вибух у консульстві Польщі в Луцьку: судять підозрюваних
Адвокати зробили офіційну заяву щодо нападу на Сафулька
Пустовіт роздав щедрі премії своїм заступникам, радникам та посадовцям міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У село на Волині привезли мощі святих. ФОТО
Сьогодні, 19:43
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
Сьогодні, 19:32
Старожили розказали про походження назв волинських міст
Сьогодні, 19:19
На Волині лісівники облаштували дві автобусні зупинки. ФОТО
Сьогодні, 19:12
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 жовтня
Сьогодні, 19:00
Схожі новини
Як у давнину волиняни кликали своїх найрідніших Як у давнину волиняни кликали своїх найрідніших
12 червень, 13:10
Скоромовки волинської глибинки: як у давнину дітей вчили говорити Скоромовки волинської глибинки: як у давнину дітей вчили говорити
21 серпень, 18:27
30 жовтня на Волині: гортаючи календар 30 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Якою була найбільша цукерня на Волині 90 років тому. ФОТО Якою була найбільша цукерня на Волині 90 років тому. ФОТО
29 жовтень, 16:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У село на Волині привезли мощі святих. ФОТО
Сьогодні, 19:43
 0
У Луцьку привітали працівників соціальної сфери
Сьогодні, 19:32
 0
Старожили розказали про походження назв волинських міст
Сьогодні, 19:19
 0
На Волині лісівники облаштували дві автобусні зупинки. ФОТО
Сьогодні, 19:12
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 31 жовтня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8