П'яні канікули: у луцькому парку «відкачували» групу дітей. ВІДЕО





Так, 31 жовтня двоє опинилося в обласній дитячій лікарні, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.



Про це розповів головний лікар Центру екстреної медицини Володимир Шмаль.



Про те, що в Центральному парку Луцька перебувають діти, які мають ознаки сильного алкогольного сп'яніння, близько 16-ї години до швидкої надійшло 7 викликів.



П'ятьох підлітків медики оглянули на місці та передали поліцейським.



Детальніше - у сюжеті.





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