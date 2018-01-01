П'яні канікули: у луцькому парку «відкачували» групу дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 19:09
У Луцьку госпіталізували підлітків із симптомами алкогольного отруєння.
Так, 31 жовтня двоє опинилося в обласній дитячій лікарні, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Про це розповів головний лікар Центру екстреної медицини Володимир Шмаль.
Про те, що в Центральному парку Луцька перебувають діти, які мають ознаки сильного алкогольного сп'яніння, близько 16-ї години до швидкої надійшло 7 викликів.
П'ятьох підлітків медики оглянули на місці та передали поліцейським.
Детальніше - у сюжеті.
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Так, 31 жовтня двоє опинилося в обласній дитячій лікарні, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
Про це розповів головний лікар Центру екстреної медицини Володимир Шмаль.
Про те, що в Центральному парку Луцька перебувають діти, які мають ознаки сильного алкогольного сп'яніння, близько 16-ї години до швидкої надійшло 7 викликів.
П'ятьох підлітків медики оглянули на місці та передали поліцейським.
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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