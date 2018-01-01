На будівництво амбулаторій на Волині витратять 57 мільйонів

планують збудувати в селах Маневицького, Любомльського, Шацького, Любешівського, Старовижівського, Локачинського, Ківерцівського та Камінь-Каширського районів.



Про намір спорудити в області сім амбулаторій департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації повідомив через систему публічних закупівель Prozorro, - передають



Загалом на будівництво амбулаторій скерують більше 57 мільйонів гривень.



Медичні заклади планують споруди в таких селах:



- у Прилісному Маневицького району на вулиці Центральній. Вартість будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 3–4 лікарів становить 11,26612 мільйона гривень. Спорудження об’єкта мають завершити до 30 червня 2019 року;



- у Троянівці Маневицького району на вулиці Сергія Климчука, 4в. Спорудження амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 1–2 лікарів із житлом оцінили в 7,17514 мільйона гривень. Будівництво планують закінчити до 30 червня 2019 року;



- у Вишневі Любомльського району на вулиці Незалежності, 80б. Будівництво амбулаторії, яке мають завершити до 31 березня наступного року, вартує 4,7475 мільйона гривень;



- у Піщаному Камінь-Каширського району на вулиці Центральній, 94а. Вартість будови становить 9,73356 мільйона гривень. Амбулаторія на 1–2 лікарів із житлом має бути здана в експлуатацію до 30 червня 2019 року;



- у Прилуцькому Ківерцівського району на вулиці Жовтневій, 10. Нова амбулаторія на 1–2 лікарів без житла вартуватиме 7,45776 мільйона гривень. Будівництво планують закінчити до 30 червня наступного року;



- у Піщі Шацького району на вулиці Центральній, 148а. Вартість амбулаторії становить 8,210402 мільйона гривень. Спорудження медичного закладу хочуть завершити до 31 грудня 2019 року;



- у Затурцях Локачинського району на вулиці Богдана Хмельницького. Нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини на 3–4 лікаря планують звести до 30 червня наступного року за 8,84845 мільйона гривень.



Загалом у селах на Волині мають збудувати дев’ять амбулаторій. Вони будуть розміщені на спеціально відібраних земельних ділянках, розташованих на доступній відстані від наявних об’єктів соціальної інфраструктури (шкіл, дитячих садочків) та адмінбудинків.



Ще дві амбулаторії хочуть звести у селах Дубечне та Бірки Старовижівського та Любешівського району відповідно. Тендерні процедури щодо них мають оголосити найближчим часом.



Нагадаємо, що на будівництво амбулаторій у сільських місцевостях на Волині скерують держсубвенцію, завдяки якій до 2020 року в області повинні запрацювати 180 амбулаторій загальної практики сімейної медицини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 1–4 лікарівв селах Маневицького, Любомльського, Шацького, Любешівського, Старовижівського, Локачинського, Ківерцівського та Камінь-Каширського районів.Про намір спорудити в області сім амбулаторій департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Волинської обласної державної адміністрації повідомив через систему публічних закупівель Prozorro, - передають Волинські новини Загалом на будівництво амбулаторій скерують більше 57 мільйонів гривень.Медичні заклади планують споруди в таких селах:- у Прилісному Маневицького району на вулиці Центральній. Вартість будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 3–4 лікарів становить 11,26612 мільйона гривень. Спорудження об’єкта мають завершити до 30 червня 2019 року;- у Троянівці Маневицького району на вулиці Сергія Климчука, 4в. Спорудження амбулаторії загальної практики сімейної медицини на 1–2 лікарів із житлом оцінили в 7,17514 мільйона гривень. Будівництво планують закінчити до 30 червня 2019 року;- у Вишневі Любомльського району на вулиці Незалежності, 80б. Будівництво амбулаторії, яке мають завершити до 31 березня наступного року, вартує 4,7475 мільйона гривень;- у Піщаному Камінь-Каширського району на вулиці Центральній, 94а. Вартість будови становить 9,73356 мільйона гривень. Амбулаторія на 1–2 лікарів із житлом має бути здана в експлуатацію до 30 червня 2019 року;- у Прилуцькому Ківерцівського району на вулиці Жовтневій, 10. Нова амбулаторія на 1–2 лікарів без житла вартуватиме 7,45776 мільйона гривень. Будівництво планують закінчити до 30 червня наступного року;- у Піщі Шацького району на вулиці Центральній, 148а. Вартість амбулаторії становить 8,210402 мільйона гривень. Спорудження медичного закладу хочуть завершити до 31 грудня 2019 року;- у Затурцях Локачинського району на вулиці Богдана Хмельницького. Нову амбулаторію загальної практики сімейної медицини на 3–4 лікаря планують звести до 30 червня наступного року за 8,84845 мільйона гривень.Загалом у селах на Волині мають збудувати дев’ять амбулаторій. Вони будуть розміщені на спеціально відібраних земельних ділянках, розташованих на доступній відстані від наявних об’єктів соціальної інфраструктури (шкіл, дитячих садочків) та адмінбудинків.Ще дві амбулаторії хочуть звести у селах Дубечне та Бірки Старовижівського та Любешівського району відповідно. Тендерні процедури щодо них мають оголосити найближчим часом.Нагадаємо, що на будівництво амбулаторій у сільських місцевостях на Волині скерують держсубвенцію, завдяки якій до 2020 року в області повинні запрацювати 180 амбулаторій загальної практики сімейної медицини.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію