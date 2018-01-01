На Волині судили сільського голову за махінації із землею

На Волині фермер поверне громаді села земельну ділянку вартістю понад 11 млн. грн., яку орендував незаконно.Так, прокурори встановили, що проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для обслуговування придбаних господарських будівель для вирощування худоби в селі Пожарки був виготовлений у 2009 році на підставі підробленого сільським головою рішення Пожарківської сільради, - інформує прес-служба прокуратури області.У подальшому цей проект землеустрою був затверджений та укладений договір оренди землі.Ухвалою Ківерцівського районного суду Волинської області від 20 лютого 2018 року, яка набрала законної сили, сільського голову звільнено від кримінальної відповідальності за зловживання службовим становищем та службове підроблення у зв’язку із закінченням строків давності.Проте, позаяк громадянин набув право оренди земельної ділянки внаслідок неправомірних дій сільського голови, прокурори в суді наполягали на визнанні незаконним та скасуванні підробленого рішення сільради, а також визнанні недійсним договору оренди землі.Суд задоволив позовні вимоги прокуратури, відтак земельну ділянку буде повернуто у володіння та користування територіальної громади Пожарківської сільської ради Рожищенського району Волинської області.