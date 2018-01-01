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Лучани можуть брати квартири «Інвестора» в іпотеку за вигідними умовами*

Лучани можуть брати квартири «Інвестора» в іпотеку за вигідними умовами*
Будівельна компанія «Інвестор» співпрацює з банками, аби квартири компанії стали більш доступними для населення.

Як розповіла маркетолог групи компаній «Інвестор» Ірина Новосад, іпотечне кредитування є важливою темою для будівельної компанії, оскільки серед клієнтів існує багато застережень щодо цього. Натомість, наголошує маркетолог, покупцям боятися нічого, адже «Інвестор» працює тільки з надійними банками – «ПриватБанком» та «Кредобанком», які пропонують різні умови кредитування.

«Хочемо наголосити, що цих програм боятися не варто. Наразі ми працюємо з двома банками – «ПриватБанк» та «Кредобанк», обидва вони надійні. Банки пропонують трішки різні умови іпотечного кредитування. І кожен з них має свої переваги», – розповіла Ірина Новосад.

Загальні умови іпотечного кредитування від «ПриватБанку»:

Відсоткова ставка: 17,9%;
Термін кредиту: 20 років;
Мінімальний внесок: 25% від загальної вартості житла
Сума кредиту:
Мінімальна – 100 тисяч гривень;
Максимальна – 2 мільйона гривень.

Окрім того, перевагою «ПриватБанку» є те, що він враховує додаткові доходи клієнта.

«Важлива перевага «ПриватБанку» у тому, що тут враховують додаткові доходи. Тобто кожен має картку «ПриватБанку» і здійснює там якість активності. Банк може бачити, наскільки ви платоспроможні, і це реально важлива перевага. ,Адже не всі можуть показати офіційні доходи для того, щоби отримати кредити від банку», – розповіла Ірина Новосад.

Загальні умови іпотечного кредитування від «Кредобанку»:

Відсоткова ставка: 14,55 (1-2 роки), 17%(3-й рік);
Термін кредиту: 20 років;
Мінімальний внесок: 20% від загальної вартості житла;
Сума кредиту:
Максимальна – 3 мільйона гривень.

Важливою перевагою банку є те, що іпотечним кредитуванням можна скористатися ще не етапі будівництва будинку.

«Перевага банку у тому, що вони працюють з нерухомістю на етапі будівництва будинку. Тобто «ПриватБанк» працює вже з готовими об’єктами, а «Кредобанк» також з тими, які знаходяться процесі будівництва. Тобто можна звернутися до забудовника, обрати квартиру, яка ще будується, і оформити іпотечне кредитування», – розповіла Ірина Новосад.

Лучани можуть брати квартири «Інвестора» в іпотеку за вигідними умовами*
Лучани можуть брати квартири «Інвестора» в іпотеку за вигідними умовами*

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Теги: Іпотека, Інвестор, житло
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