Лучани можуть брати квартири «Інвестора» в іпотеку за вигідними умовами*

Будівельна компаніяспівпрацює з банками, аби квартири компанії стали більш доступними для населення.Як розповіла маркетолог групи компаній «Інвестор», іпотечне кредитування є важливою темою для будівельної компанії, оскільки серед клієнтів існує багато застережень щодо цього. Натомість, наголошує маркетолог, покупцям боятися нічого, адже «Інвестор» працює тільки з надійними банками –та, які пропонують різні умови кредитування.«Хочемо наголосити, що цих програм боятися не варто. Наразі ми працюємо з двома банками – «ПриватБанк» та «Кредобанк», обидва вони надійні. Банки пропонують трішки різні умови іпотечного кредитування. І кожен з них має свої переваги», – розповіла Ірина Новосад.Загальні умови іпотечного кредитування від «ПриватБанку»:Відсоткова ставка: 17,9%;Термін кредиту: 20 років;Мінімальний внесок: 25% від загальної вартості житлаСума кредиту:Мінімальна – 100 тисяч гривень;Максимальна – 2 мільйона гривень.Окрім того, перевагою «ПриватБанку» є те, що він враховує додаткові доходи клієнта.«Важлива перевага «ПриватБанку» у тому, що тут враховують додаткові доходи. Тобто кожен має картку «ПриватБанку» і здійснює там якість активності. Банк може бачити, наскільки ви платоспроможні, і це реально важлива перевага. ,Адже не всі можуть показати офіційні доходи для того, щоби отримати кредити від банку», – розповіла Ірина Новосад.Загальні умови іпотечного кредитування від «Кредобанку»:Відсоткова ставка: 14,55 (1-2 роки), 17%(3-й рік);Термін кредиту: 20 років;Мінімальний внесок: 20% від загальної вартості житла;Сума кредиту:Максимальна – 3 мільйона гривень.Важливою перевагою банку є те, що іпотечним кредитуванням можна скористатися ще не етапі будівництва будинку.«Перевага банку у тому, що вони працюють з нерухомістю на етапі будівництва будинку. Тобто «ПриватБанк» працює вже з готовими об’єктами, а «Кредобанк» також з тими, які знаходяться процесі будівництва. Тобто можна звернутися до забудовника, обрати квартиру, яка ще будується, і оформити іпотечне кредитування», – розповіла Ірина Новосад.