На Волині від сьогодні стартують вибори до ОТГ

На Волині стартують вибори до 16 об’єднаних територіальних громад.Про це повідомляє прес-служба Волинського РВ Асоціації міст України.Виборчий процес перших місцевих виборів, призначених цьогоріч на 23 грудня, згідно Закону України «Про місцеві вибори», розпочинається на 50 днів до голосування – 3 листопада.Нагадаємо, що після проведення цього волевиявлення на Волині буде 50 об’єднаних територіальних громад, а Володимир-Волинський район – перший в області – ОТГ покриють повністю.Як розповів, консультант з юридичних питань Офісу реформ, що діє при Волинському РВ Асоціації міст України, з суботи, 3 листопада, розпочинається подання до районних виборчих комісій кандидатур до складу відповідних сільських, селищних, міських виборчих комісій (територіальних виборчих комісій), що триватиме до 7 листопада. До 10 листопада ці комісії мають бути утворені.До 14 листопада формуватимуть одномандатні виборчі округи для обрання депутатів сільської, селищної ради, а також утворення територіальних виборчих округів для обрання депутатів міської ради.З 3 до 17 листопада потрібно подати до ЦВК копії рішення вищого керівного органу партій про участь її місцевих організацій у перших місцевих виборах разом із копією статуту партії.З 19 листопада, тобто за 34 дні до голосування розпочинається висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах.За 24 дні до дня голосування, тобто до 28 листопада закінчується подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови.До 29 листопада триватиме процес прийняття рішення про реєстрацію кандидата (кандидатів) у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації, оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови завершиться до 1 грудня.Початок передвиборної агітації розпочинається з наступного дня, після прийняття відповідною ТВК рішення про реєстрацію кандидата.Внесення до відповідної районної виборчої комісії подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій триватиме до 2 грудня включно, а утворення дільничних виборчих комісій завершиться 7 грудня.Завершення передвиборної агітації о 24 годині 21 грудня.Проведення голосування 23 грудня з 8 до 20 години.Нагадаємо, що на Волині перші вибори голів і депутатів відбудуться у 9 ОТГ: Ківерцівській міській – 26 депутатів; Старовижівській селищній – 26 депутатів; Гіркополонківській, Липинській, Підгайцівській сільських – 26 депутатів; Тростянецькій, Гутоборовенській сільських – 22 депутати; Війницькій, Привітненській сільських – 14 депутатів.Також у цей день відбудуться додаткові вибори депутатів у сільрадах, що приєднуються до ОТГ:Морозовичівській, Старолішнянській (Поромівська ОТГ) – 10 депутатів; Колонській, Милятинській, Радовичівській (Павлівська ОТГ) – 8 депутатів; Кисилинській, Холопичівській (Затурцівська ОТГ) – 7 депутатів; Замшанівській (Забродівська ОТГ) – 5 депутатів; Хобултівській (Зимнівська ОТГ) – 4 депутати; Сильненській (Цуманська ОТГ) – 3 депутати; Машівській (Вишнівська ОТГ) – 2 депутати.