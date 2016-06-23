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Шукають свідків: лучанину пом’яли машину, яка стояла на парковці. ФОТО

Шукають свідків: лучанину пом’яли машину, яка стояла на парковці. ФОТО
Лучанин просить відгукнутися свідків ДТП, під час якої йому пошкодили машину.

Інцидент стався сьогодні, 3 листопада, на парковці біля ЦУМу, — зазначає Максим Бондарук у facebook.

“Лучани, можливо хтось сьогодні став свідком ДТП на парковці біля ЦУМу або щось бачив !? Якийсь “порядний громадянин” втік, машина стояла на парковці з 8:00 до 15:00 год”, — пише чоловік.
Шукають свідків: лучанину пом’яли машину, яка стояла на парковці. ФОТО

Шукають свідків: лучанину пом’яли машину, яка стояла на парковці. ФОТО



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Теги: парковка, машина, дтп, свідок
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