На Волині гімназисти передали воїнам АТО маскувальну сітку





Всі нюанси незвичної досі роботи відшукала в інтернеті вчитель трудового навчання Лілія Органіста. Пише



Діти кажуть, що власними пальчиками плели потрібну на війні річ і малювали в думках жахіття на бойових позиціях. Хлопці уявляли той комуфляж на танках чи бронетранспортерах, дівчатка – як маска зі смужок, колір котрих обирали до пори року, рятує життя чиємусь синові чи братові, татусеві, дідусеві. Та йдуть роки, а війна не закінчується, тому дітвора не перестає мріяти про мир і допомагати захисникам, як уміє, відвойовувати його у проросійського агресора, тому цими днями сплела вже дев’яту маскувальну сітку.



До роботи, як завжди, взялися гуртом. У координатора справи – заступника директора школи-гімназії Любові Бойко дізналася, що цього разу першими до праці завзято взялися учні 6-А, 8-Г, 10-Г класів (класні керівники Ігор Бабій, Галина Дубець, Ася Янюк). Від старших, дослухаючись до настанов педагога-організатора Ольги Кухарук, хвацькістю не відрізнялися меншенькі: мир до рідної країни ділом наближали 2-В клас Нелі Стависької, 4-А – Марії Ковальчук, 4-Б - Людмили Власюк, 3-А – Тамари Семенюк.





Доки у спортивному залі разом із вчителями фізкультури Оксаною Солоненко і Олександром Хамулою одні плели маскувальну сітку, інші старанно готували дарунки для солдатів. На уроках Лілії Органістої дівчатка з 5-А, 5-Б, 6-В, 6-Г класів із дочірньою любов’ю виготовили фенічки-обереги, сувеніри-сердечка, а учні з 6-А, 6-В, 7-А, 7-В, 11-Г класів малювали свої побажання олівцями і фарбами.



Що розповідали воїнам малюнками? Про те, що завдяки їм небо і сонце над Волинню не задимлене чорноротою війною, що осінь на Поліссі – золота і тепла, що журавлі летіли у вирій і обіцяли піснями повернутися, що в України – найгарніші символи… На кожномубарвистому посланні був напис, як от «Повертаєтесь додому живими!», «Дякуємо за мирне небо!», «Українські воїни – найкращі!», «Ми гордимося вами!»… Гармонія малюнкових кольорів була теплою і сяяла щирістю. Захисники кажуть, що такі аркуші з дитячими мріями зігрівають їх у землянках і бліндажах в холодні пору року, наче сонечко. Хіба ж під їхніми «поглядами» можливо буде хоч на сантиметр відступити з рідної землі?





За труд в ім’я миру учням і колегам щиро подякував директор ЗОШ І-ІІІ ступеня-гімназія» міста Горохова Володимир Зінчук. Всім висловив слова вдячності волонтер Віталій Гладун, який невдовзі вже вкотре поїде у пекло війни. Знає, що там від нас чекають найголовнішого – звісток-знаків любові, поваги і турботи.



Фото Богдана ГЛАДУНА

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