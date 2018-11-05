Суд залишив під арештом бізнес скандального волинського посадовця

Степану Москвичу, підозрюваному в причетності до розтрати зерна.



Таке рішення ухвалила колегія суддів Київського апеляційного суду,

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Скаргу на рішення суду про арешт 40% акцій Москвича в ТОВ «Мрія Старосілля» подав директор фірми Михайло Федчук. На його думку, зазначена постанова суду не відповідає фактичним обставинам справи й зазначає, що слідчим суддею не враховане положення ст. 170 КПК України.



Водночас сам апелянт і представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в суді не з'явилися. Таким чином, вивчивши матеріали, колегія суддів відмовила в задоволенні скарги. Так, суд залишив під арештом 40% акцій екс-директора Луцького КХП №2 в ТОВ «Мрія Старосілля».



Як відомо, НАБУ завершило досудове розслідування цієї справи. Крім того, сьогодні, 5 листопада Солом'янський суд Києва о 14:00 розгляне клопотання детектива НАБУ про обмеження термінів Москвичу для ознайомлення з матеріалами справи.



Нагадаємо, суд змінив запобіжний захід екс-директора Луцького КХП на домашній арешт. Також Москвич два місяці пробув без обов'язків. Раніше САП програла апеляцію щодо стягнення його застави за порушення обов'язків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Суд залишив під арештом корпоративні права ТОВ «Мрія Старосілля», які належать колишньому директору державного підприємства «Луцький комбінат хлібопродуктів №2»Таке рішення ухвалила колегія суддів Київського апеляційного суду,- повідомляє «Слово і Діло» Скаргу на рішення суду про арешт 40% акцій Москвича в ТОВ «Мрія Старосілля» подав директор фірми. На його думку, зазначена постанова суду не відповідає фактичним обставинам справи й зазначає, що слідчим суддею не враховане положення ст. 170 КПК України.Водночас сам апелянт і представник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в суді не з'явилися. Таким чином, вивчивши матеріали, колегія суддів відмовила в задоволенні скарги. Так, суд залишив під арештом 40% акцій екс-директора Луцького КХП №2 в ТОВ «Мрія Старосілля».Як відомо, НАБУ завершило досудове розслідування цієї справи. Крім того, сьогодні, 5 листопада Солом'янський суд Києва о 14:00 розгляне клопотання детектива НАБУ про обмеження термінів Москвичу для ознайомлення з матеріалами справи.Нагадаємо, суд змінив запобіжний захід екс-директора Луцького КХП на домашній арешт. Також Москвич два місяці пробув без обов'язків. Раніше САП програла апеляцію щодо стягнення його застави за порушення обов'язків.

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