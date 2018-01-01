Відоме ім'я другого потерпілого у перестрілці на Набережній у Луцьку

Під час стрілянини на Набережній у Луцьку загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення. Один з них, як вже повідомляли, - кримінальний авторитет. Наразі ж відоме ім’я іншого потерпілого у перестрілці.Про цестало відомо з власних джерел.Другий потерпілий – лучанин1975 року народження.Його «швидка» передала на госпіталізацію у Луцьку міську клінічну лікарню о 14:49.У нього - проникаюче ножове поранення черевної порожнини та садно правої половини грудної клітки.Нагадаємо, 5 листопадана вулиці Набережній у Луцьку. У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки. Поліція ввела в дію операцію по затриманню озброєних злочинців.