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Відоме ім'я другого потерпілого у перестрілці на Набережній у Луцьку

Відоме ім'я другого потерпілого у перестрілці на Набережній у Луцьку
Під час стрілянини на Набережній у Луцьку загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення. Один з них, як вже повідомляли, - кримінальний авторитет Аслан Гарсієв. Наразі ж відоме ім’я іншого потерпілого у перестрілці.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Другий потерпілий – лучанин Кушнірук Володимир Петрович 1975 року народження.

Його «швидка» передала на госпіталізацію у Луцьку міську клінічну лікарню о 14:49.

У нього - проникаюче ножове поранення черевної порожнини та садно правої половини грудної клітки.

Відоме ім'я другого потерпілого у перестрілці на Набережній у Луцьку


Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку. У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки. Поліція ввела в дію операцію по затриманню озброєних злочинців.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Учасниками стрілянини у Луцьку було приблизно 15 людей, – поліція

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Теги: стрілянина, Луцьк, Набережна, Аслан
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