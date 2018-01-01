Відоме ім'я другого потерпілого у перестрілці на Набережній у Луцьку
Сьогодні, 21:19
Під час стрілянини на Набережній у Луцьку загинув чоловік, ще двоє людей отримали поранення. Один з них, як вже повідомляли, - кримінальний авторитет Аслан Гарсієв. Наразі ж відоме ім’я іншого потерпілого у перестрілці.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Другий потерпілий – лучанин Кушнірук Володимир Петрович 1975 року народження.
Його «швидка» передала на госпіталізацію у Луцьку міську клінічну лікарню о 14:49.
У нього - проникаюче ножове поранення черевної порожнини та садно правої половини грудної клітки.
Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку. У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки. Поліція ввела в дію операцію по затриманню озброєних злочинців.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Учасниками стрілянини у Луцьку було приблизно 15 людей, – поліція
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Другий потерпілий – лучанин Кушнірук Володимир Петрович 1975 року народження.
Його «швидка» передала на госпіталізацію у Луцьку міську клінічну лікарню о 14:49.
У нього - проникаюче ножове поранення черевної порожнини та садно правої половини грудної клітки.
Нагадаємо, 5 листопада відбулася стрілянина на автомийці на вулиці Набережній у Луцьку. У її результаті загинув лучанин, поранили кримінального авторитета Аслана та ще двох людей. Причетні до перестрілки втекли з території мийки. Поліція ввела в дію операцію по затриманню озброєних злочинців.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Учасниками стрілянини у Луцьку було приблизно 15 людей, – поліція
Передрук заборонений
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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