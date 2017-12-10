У Володимирі хочуть підняти вартість проїзду у маршрутках





Про це розповів міський голова Петро Саганюк 6 листопада на брифінгу із журналістами, - пише



Мер зазначив, що зараз надійшло лише усне звернення.



“Письмового ще не було, тому рано говорити, що в найближчий час у Володимирі-Волинському зросте вартість проїзду“, – сказав Саганюк.



Міський голова додав, що збільшення вартості є невідворотнім і тарифи будуть змушені підняти. Основним аргументом є різке зростання вартості пального.



Нагадаємо, що останнє підняття тарифів на міські маршрутки у Володимирі-Волинському провели в лютому 2018 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перевізники звернулися до міської влади Володимира-Волинського, щоб підвищили тарифи на перевезення в громадському транспорті.Про це розповів міський голова6 листопада на брифінгу із журналістами, - пише Буг Мер зазначив, що зараз надійшло лише усне звернення.“Письмового ще не було, тому рано говорити, що в найближчий час у Володимирі-Волинському зросте вартість проїзду“, – сказав Саганюк.Міський голова додав, що збільшення вартості є невідворотнім і тарифи будуть змушені підняти. Основним аргументом є різке зростання вартості пального.Нагадаємо, що останнє підняття тарифів на міські маршрутки у Володимирі-Волинському провели в лютому 2018 року.

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