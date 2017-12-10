У Володимирі хочуть підняти вартість проїзду у маршрутках
Сьогодні, 14:53
Перевізники звернулися до міської влади Володимира-Волинського, щоб підвищили тарифи на перевезення в громадському транспорті.
Про це розповів міський голова Петро Саганюк 6 листопада на брифінгу із журналістами, - пише Буг.
Мер зазначив, що зараз надійшло лише усне звернення.
“Письмового ще не було, тому рано говорити, що в найближчий час у Володимирі-Волинському зросте вартість проїзду“, – сказав Саганюк.
Міський голова додав, що збільшення вартості є невідворотнім і тарифи будуть змушені підняти. Основним аргументом є різке зростання вартості пального.
Нагадаємо, що останнє підняття тарифів на міські маршрутки у Володимирі-Волинському провели в лютому 2018 року.
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Про це розповів міський голова Петро Саганюк 6 листопада на брифінгу із журналістами, - пише Буг.
Мер зазначив, що зараз надійшло лише усне звернення.
“Письмового ще не було, тому рано говорити, що в найближчий час у Володимирі-Волинському зросте вартість проїзду“, – сказав Саганюк.
Міський голова додав, що збільшення вартості є невідворотнім і тарифи будуть змушені підняти. Основним аргументом є різке зростання вартості пального.
Нагадаємо, що останнє підняття тарифів на міські маршрутки у Володимирі-Волинському провели в лютому 2018 року.
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