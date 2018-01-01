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Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*

Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
У житловому комплексі «Юпітер» завершили покрівлю на другому будинку.

Нагадаємо, ЖК на межі міста Луцьк та села Липини зводить будівельна компанія «Інвестор». У червні перший будинок «Юпітера» здали в експлуатацію і щасливі власники частини квартир заселяються в новенькі помешкання, - пише Район.Луцьк.

У другому будинку завершили покрівлю. Також фінішували електромонтажні та сантехнічні роботи, поштукатурили два під'їзди, утеплили мансардні поверхи і починають робити стяжку.

Щодо третього будинку ЖК «Юпітер», то наразі триває кладка третього поверху другого і третього під'їздів.

«Роботи відбуваються за графіком», — підсумував виконроб Петро Шапошніков.

ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР В ЖК «ЮПІТЕР»

Нагадаємо, у житловому комплексі «Юпітер» продають 2-кімнатну квартиру за суперціною. Акційна вартість цієї квартири площею 79,1 кв.м. становить 985 000 гривень.
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*

Також «Інвестор» пропонує 4-кімнатну дворівневу квартиру площею 106,3 кв.м, у якій забудовник зробив якісний ремонт. Її вартість становить 65000 доларів.

Відділ продажів:

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
096 030 20 10

Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*


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Теги: «Юпітер», ЖК, звіт, фото
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