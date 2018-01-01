Фотозвіт з будмайданчика ЖК «Юпітер»*
Сьогодні, 12:26
У житловому комплексі «Юпітер» завершили покрівлю на другому будинку.
Нагадаємо, ЖК на межі міста Луцьк та села Липини зводить будівельна компанія «Інвестор». У червні перший будинок «Юпітера» здали в експлуатацію і щасливі власники частини квартир заселяються в новенькі помешкання, - пише Район.Луцьк.
У другому будинку завершили покрівлю. Також фінішували електромонтажні та сантехнічні роботи, поштукатурили два під'їзди, утеплили мансардні поверхи і починають робити стяжку.
Щодо третього будинку ЖК «Юпітер», то наразі триває кладка третього поверху другого і третього під'їздів.
«Роботи відбуваються за графіком», — підсумував виконроб Петро Шапошніков.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР В ЖК «ЮПІТЕР»
Нагадаємо, у житловому комплексі «Юпітер» продають 2-кімнатну квартиру за суперціною. Акційна вартість цієї квартири площею 79,1 кв.м. становить 985 000 гривень.
Також «Інвестор» пропонує 4-кімнатну дворівневу квартиру площею 106,3 кв.м, у якій забудовник зробив якісний ремонт. Її вартість становить 65000 доларів.
Відділ продажів:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
096 030 20 10
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Нагадаємо, ЖК на межі міста Луцьк та села Липини зводить будівельна компанія «Інвестор». У червні перший будинок «Юпітера» здали в експлуатацію і щасливі власники частини квартир заселяються в новенькі помешкання, - пише Район.Луцьк.
У другому будинку завершили покрівлю. Також фінішували електромонтажні та сантехнічні роботи, поштукатурили два під'їзди, утеплили мансардні поверхи і починають робити стяжку.
Щодо третього будинку ЖК «Юпітер», то наразі триває кладка третього поверху другого і третього під'їздів.
«Роботи відбуваються за графіком», — підсумував виконроб Петро Шапошніков.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР В ЖК «ЮПІТЕР»
Нагадаємо, у житловому комплексі «Юпітер» продають 2-кімнатну квартиру за суперціною. Акційна вартість цієї квартири площею 79,1 кв.м. становить 985 000 гривень.
Також «Інвестор» пропонує 4-кімнатну дворівневу квартиру площею 106,3 кв.м, у якій забудовник зробив якісний ремонт. Її вартість становить 65000 доларів.
Відділ продажів:
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в
096 030 20 10
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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