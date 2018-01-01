Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 листопада





Володимир-Волинський район



1. 09:00-13:00

Кафе „Підкова”, ветлабораторія м.Волододимир-Волинський: вул.У.Самчука, В.Стуса, Лєвінцова, О.Олеся, Зубинського, Українська, Зимнівська, Братковського



2.13:00-16:00 Майстерня агротехнічного коледжу, їдальня м.Володимир-Волинський: вул.Чернігівська



Горохівський район



1.09:00-17:00

ФГ "Галичани-АГРО" Диспетчерська,

Берестечківське СТ магазин

Дім молитви,

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП,

ФОП Мулько А.А. магазин с. Галичани:

вул. Берестечківська,

вул. Весела

вул. Польова

вул. Зелена,

вул. Лесі Українки



Іваничівський район



1. 10:00-16:00

с.Михайле вул.Над Бугом

2. 9:00-15:30

с.Тишковичі вул.Л.Українки, Шевчука

3. 0,4кВ Л-1 від.КТП-164 10:00-16:00 с.Жашковичі вул.Центральна,1

вул.Гагаріна, 1-26



Камінь-Каширський район



1. 09:30 – 16:20

ФОП Ратнюк Ю.В., ПАТ «Укртелеком» (гаражі), «Укрпошта» (гаражі). м.Камінь – Каширський, вул.. Комарова, пров. Комарова, вул.. Ватутіна

2. 10:00 – 17:00

Бібліотека, Школа, Медпункт, АСГ «Правда» (ферма), ССТ Пнівне (магазин), ПП Шуляк А.В. с.Волиця, вул. Федорова, вул. 17 Вересня, вул. Лісна, вул. Радянська.





Ковельський район



1. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-765 8:00-19:00 ФОП Демчук Н. М.,

ФОП Мороз Л. В.,

ПАТ "Волиньгаз" ГРП вул. Шишкіна,

ФОП Лисюк І. Г. м. Ковель, вул. Героїв Крут,

вул. Суворова, вул. Шептицького,

вул. Шишкіна, вул. Зарічна,

вул. Грабовського 3, 6.

2. ПЛ – 10 кВ Л 74-06 (ТП-319, ТП-83,

ТП-43, ТП-613, ТП-97,

ТП-367, ТП-45, ТП-85,

ТП-44, ТП-53, ТП-52) 9:00-17:00 СТзОВ "Вежа",

ФОП Топоровський О. Є.,

ФОП Горинович В. П.,

Ковельське МТМО,

Ковельське Райво,

СВК "Берізка",

Вол. дирекція УДППЗ,

ПАТ "Укртелеком",

Ковельське П-во вет. медицини,

Голобське споживче товариство,

Церква с. Підліси,

ФОП Філіпчук В. В.,

Ковельське Райво,

Церква с. Арсеновичі,

Церква с. Угли. с. Сільце,

с. Підліси,

с. Арсоновичі,

с. Угли.



Локачинський район



1. ПЛ 10кВ Л23-01 від ЛР-27 11:00-15:00 с.Бубнів



місто Луцьк



1. 09:00-13:00

Вул.Іващенка, 2,4



Любомльський та Шацький райони



1. 10:00-17:00

м.Любомль Ветлабораторія вул.Брестська буд.68,

Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини Автогараж,

ФОП Власюк Микола Андрійович вул.Брестська,

Філія "Любомльський автодор" м.Любомль вул.Брестська



місто Нововолинськ



1. 11:00-12:30

Кінотеатр, агентство нерухомості, магазини: Еліта, Рубін, Світ гардин, Супер дар, Ябко, Смарт, Fashion, автозапчастини, Софі, Дмитрук, Dysplay, Вепр, Грайлик, Денор, Супер, Статус, Грінка, Соняшник; відділення зв’язку №8, аптека Волиньфарм, кав’ярня Француа, залізнична каса, амбулаторія ЗПСМ №3, студія Оксани Дмитрук, ломбард Европейський, нотаріус, школа №9 м.Нововолинськ

б-р Шевченка, 15-21, 25

вул.Св.Володимира, 10-30

вул.С.Стрільців, 1-4

вул.Шахтарська, 1, 3

п-т Дружби, 19-21

2.09:00-16:00

м.Нововолинськ

вул.Кропивницького, 1-21, 2-8

вул.Коцюбинського

вул.Філатова, 1-25, 24-26

3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-146 09:00-16:00 м.Нововолинськ

вул.Волинська, 1-33, 2-26

вул.Козацька, 2-10, 3



Рожищенський район



1. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-407 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова

2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..

3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-30 9:00-17:00 с.Топільне бригада №1 с.Топільне вул. Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру.

4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-373 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб. с.Доросині вул.Шевченка

5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-441 9:00-17:00 с.Топільне ГРП-2, церква. с.Топільне вул.Квітнева,1-35, 40-70, Ювілейна, Набережна, Паркова, Жовтнева,1-38.

6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-347 9:00-17:00 м.Рожище КНС-2, гуртожиток, магазини “Шанс”, “Чарівниця”, “Анастасія”, “Господар”, “Нова оселя”, “Дункан”, “Технолюкс”, “Колібріс”, крамниця, приватбанк, експозиційний павільйон, ринок, крамниця, м.Рожище вул. Мостова, Л.Українки, Незалежності, 5.



Старовижівський район



1. 10:00-17:00

с.Смідин вул.Жовтнева, Калініна, Шкільна



Турійський район



1. ПЛ-0,4 кВ

КТП-284 10:00-16:30 Селецька с/р – клуб, школа, ФАП, ТРСТ- магазин с.Задиби

2. ПЛ-0,4 кВ

ЩТП-247 09:00-15:30 с.м.т.Луків

3. ПЛ-10 кВ Л-24-05 від

РП-03 Маковичі до ЛР-48

КТП-160

КТП-161

КТП-157 10:00-13:00 ТРСТ- магазин, ФАП, церква, молитовний будинок, ФОП Власик Л.Я. – їдальня, с.Синявка, х.Олександрівка, с.Осьмиговичі





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 9 листопада відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-13:00Кафе „Підкова”, ветлабораторія м.Волододимир-Волинський: вул.У.Самчука, В.Стуса, Лєвінцова, О.Олеся, Зубинського, Українська, Зимнівська, Братковського2.13:00-16:00 Майстерня агротехнічного коледжу, їдальня м.Володимир-Волинський: вул.Чернігівська1.09:00-17:00ФГ "Галичани-АГРО" Диспетчерська,Берестечківське СТ магазинДім молитви,КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП,ФОП Мулько А.А. магазин с. Галичани:вул. Берестечківська,вул. Веселавул. Польовавул. Зелена,вул. Лесі Українки1. 10:00-16:00с.Михайле вул.Над Бугом2. 9:00-15:30с.Тишковичі вул.Л.Українки, Шевчука3. 0,4кВ Л-1 від.КТП-164 10:00-16:00 с.Жашковичі вул.Центральна,1вул.Гагаріна, 1-261. 09:30 – 16:20ФОП Ратнюк Ю.В., ПАТ «Укртелеком» (гаражі), «Укрпошта» (гаражі). м.Камінь – Каширський, вул.. Комарова, пров. Комарова, вул.. Ватутіна2. 10:00 – 17:00Бібліотека, Школа, Медпункт, АСГ «Правда» (ферма), ССТ Пнівне (магазин), ПП Шуляк А.В. с.Волиця, вул. Федорова, вул. 17 Вересня, вул. Лісна, вул. Радянська.1. ПЛ – 0,4 кВ від ТП-765 8:00-19:00 ФОП Демчук Н. М.,ФОП Мороз Л. В.,ПАТ "Волиньгаз" ГРП вул. Шишкіна,ФОП Лисюк І. Г. м. Ковель, вул. Героїв Крут,вул. Суворова, вул. Шептицького,вул. Шишкіна, вул. Зарічна,вул. Грабовського 3, 6.2. ПЛ – 10 кВ Л 74-06 (ТП-319, ТП-83,ТП-43, ТП-613, ТП-97,ТП-367, ТП-45, ТП-85,ТП-44, ТП-53, ТП-52) 9:00-17:00 СТзОВ "Вежа",ФОП Топоровський О. Є.,ФОП Горинович В. П.,Ковельське МТМО,Ковельське Райво,СВК "Берізка",Вол. дирекція УДППЗ,ПАТ "Укртелеком",Ковельське П-во вет. медицини,Голобське споживче товариство,Церква с. Підліси,ФОП Філіпчук В. В.,Ковельське Райво,Церква с. Арсеновичі,Церква с. Угли. с. Сільце,с. Підліси,с. Арсоновичі,с. Угли.1. ПЛ 10кВ Л23-01 від ЛР-27 11:00-15:00 с.Бубнів1. 09:00-13:00Вул.Іващенка, 2,41. 10:00-17:00м.Любомль Ветлабораторія вул.Брестська буд.68,Люб.міжр.держ.лабораторія ветеринарної медицини Автогараж,ФОП Власюк Микола Андрійович вул.Брестська,Філія "Любомльський автодор" м.Любомль вул.Брестська1. 11:00-12:30Кінотеатр, агентство нерухомості, магазини: Еліта, Рубін, Світ гардин, Супер дар, Ябко, Смарт, Fashion, автозапчастини, Софі, Дмитрук, Dysplay, Вепр, Грайлик, Денор, Супер, Статус, Грінка, Соняшник; відділення зв’язку №8, аптека Волиньфарм, кав’ярня Француа, залізнична каса, амбулаторія ЗПСМ №3, студія Оксани Дмитрук, ломбард Европейський, нотаріус, школа №9 м.Нововолинськб-р Шевченка, 15-21, 25вул.Св.Володимира, 10-30вул.С.Стрільців, 1-4вул.Шахтарська, 1, 3п-т Дружби, 19-212.09:00-16:00м.Нововолинськвул.Кропивницького, 1-21, 2-8вул.Коцюбинськоговул.Філатова, 1-25, 24-263. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-146 09:00-16:00 м.Нововолинськвул.Волинська, 1-33, 2-26вул.Козацька, 2-10, 31. ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-407 9:00-17:00 м.Рожище магазини, торговий павільйон, перукарня, кіоск м.Рожище вул. Макаренка, Шилокадзе, Промислова, Лермонтова2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-69 9:00-17:00 м.Рожище ГРП . м.Рожище вул. Куліша,26-115, Шевченка,107-144, Чехова,13-30, Лугова,1-15, Шевченка,83-105..3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-30 9:00-17:00 с.Топільне бригада №1 с.Топільне вул. Квітнева,76-90, Ювілейна, Миру.4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-373 9:00-17:00 с.Доросині дитячий садок, клуб. с.Доросині вул.Шевченка5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-441 9:00-17:00 с.Топільне ГРП-2, церква. с.Топільне вул.Квітнева,1-35, 40-70, Ювілейна, Набережна, Паркова, Жовтнева,1-38.6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-347 9:00-17:00 м.Рожище КНС-2, гуртожиток, магазини “Шанс”, “Чарівниця”, “Анастасія”, “Господар”, “Нова оселя”, “Дункан”, “Технолюкс”, “Колібріс”, крамниця, приватбанк, експозиційний павільйон, ринок, крамниця, м.Рожище вул. Мостова, Л.Українки, Незалежності, 5.1. 10:00-17:00с.Смідин вул.Жовтнева, Калініна, Шкільна1. ПЛ-0,4 кВКТП-284 10:00-16:30 Селецька с/р – клуб, школа, ФАП, ТРСТ- магазин с.Задиби2. ПЛ-0,4 кВЩТП-247 09:00-15:30 с.м.т.Луків3. ПЛ-10 кВ Л-24-05 відРП-03 Маковичі до ЛР-48КТП-160КТП-161КТП-157 10:00-13:00 ТРСТ- магазин, ФАП, церква, молитовний будинок, ФОП Власик Л.Я. – їдальня, с.Синявка, х.Олександрівка, с.Осьмиговичі

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