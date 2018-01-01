У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 12:01
У Луцьку учасники АТО, які 9 листопада прийшли на серйозну розмову до начальника Держгеокадастру Волині Олеся Іващенка, не застали його на робочому місці.
Заступника очільника управління Анатолія Полякова атовці знайшли у сусідньому приміщенні.
«Я не знаю де він. Офіційно керівник знаходиться на робочому місці», - сказав він. Додзвонитися до Іващенка, аби той пояснив ситуацію, посадовець не зміг. Натомість з'явилася інформація про те, що Іващенко перебуває у ресторані рекреаційного комплексу "Срібні лелеки". Тож атовці вирушили туди.
Згодом виявилося, що Іващенко і справді попиває каву у ресторані. Туди він приїхав своєю автівкою.
Тож там атовці, з-поміж іншого, запитали Іващенка, чому за два дні до свого фактичного звільнення він підписав наказ про виготовлення проектів землеустрою для 20-ти земельних ділянок мешканцям Рівного, Рівненської, Житомирської та навіть Херсонської областей.
"Що це таке робиться? Людям з інших областей земля є, а своїм ні?", - обурювали атовці.
Нагадаємо, під час зустрічі з атовцями у Горохові очільник Держгеокадастру пообіцяв погодився на звільнення. Також він пообіцяв особисто розібратися у ситуаціях та вивчити, чи дійсно неправомірно відмовляли атовцям у виділенні землі.
Натомість за два дні до фактичного звільнення, тобто, 6 листопада, Олесь Іващенко підписав наказ про виготовлення проектів землеустрою на землі загальною площею у 40 гектарів мешканцям інших регіонів країни у Горохівському районі. Однак багато самих мешканців району, котрі є учасниками бойових дій, земельних ділянок не отримали.
Сам же Іващенко каже, що атовцям на Волині землі виділяють.
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Заступника очільника управління Анатолія Полякова атовці знайшли у сусідньому приміщенні.
«Я не знаю де він. Офіційно керівник знаходиться на робочому місці», - сказав він. Додзвонитися до Іващенка, аби той пояснив ситуацію, посадовець не зміг. Натомість з'явилася інформація про те, що Іващенко перебуває у ресторані рекреаційного комплексу "Срібні лелеки". Тож атовці вирушили туди.
Згодом виявилося, що Іващенко і справді попиває каву у ресторані. Туди він приїхав своєю автівкою.
Тож там атовці, з-поміж іншого, запитали Іващенка, чому за два дні до свого фактичного звільнення він підписав наказ про виготовлення проектів землеустрою для 20-ти земельних ділянок мешканцям Рівного, Рівненської, Житомирської та навіть Херсонської областей.
"Що це таке робиться? Людям з інших областей земля є, а своїм ні?", - обурювали атовці.
Нагадаємо, під час зустрічі з атовцями у Горохові очільник Держгеокадастру пообіцяв погодився на звільнення. Також він пообіцяв особисто розібратися у ситуаціях та вивчити, чи дійсно неправомірно відмовляли атовцям у виділенні землі.
Натомість за два дні до фактичного звільнення, тобто, 6 листопада, Олесь Іващенко підписав наказ про виготовлення проектів землеустрою на землі загальною площею у 40 гектарів мешканцям інших регіонів країни у Горохівському районі. Однак багато самих мешканців району, котрі є учасниками бойових дій, земельних ділянок не отримали.
Сам же Іващенко каже, що атовцям на Волині землі виділяють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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