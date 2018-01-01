У Луцьку атовці в робочий час застали чиновника в ресторані. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку учасники АТО, які 9 листопада, не застали його на робочому місці.Заступника очільника управлінняатовці знайшли у сусідньому приміщенні.«Я не знаю де він. Офіційно керівник знаходиться на робочому місці», - сказав він. Додзвонитися до Іващенка, аби той пояснив ситуацію, посадовець не зміг. Натомість з'явилася інформація про те, що Іващенко перебуває у ресторані рекреаційного комплексу "Срібні лелеки". Тож атовці вирушили туди.Згодом виявилося, що Іващенко і справді попиває каву у ресторані. Туди він приїхав своєю автівкою.Тож там атовці, з-поміж іншого, запитали Іващенка, чому за два дні до свого фактичного звільнення він підписав наказ про виготовлення проектів землеустрою для 20-ти земельних ділянок мешканцям Рівного, Рівненської, Житомирської та навіть Херсонської областей."Що це таке робиться? Людям з інших областей земля є, а своїм ні?", - обурювали атовці.Нагадаємо, під час зустрічі з атовцями у Горохові очільник Держгеокадастру пообіцяв погодився на звільнення. Також він пообіцяв особисто розібратися у ситуаціях та вивчити, чи дійсно неправомірно відмовляли атовцям у виділенні землі.Натомість за два дні до фактичного звільнення, тобто, 6 листопада, Олесь Іващенко підписав наказ про виготовлення проектів землеустрою на землі загальною площею у 40 гектарів мешканцям інших регіонів країни у Горохівському районі. Однак багато самих мешканців району, котрі є учасниками бойових дій, земельних ділянок не отримали.Сам же Іващенко каже, що атовцям на Волині землі виділяють.