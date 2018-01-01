У Луцьку відкрили виставку про сіамську принцесу. ФОТО

У Волинському краєзнавчому музеї відбулось відкриття виставки «Катерина Таїландська».Її підготували з ініціативи управління туризму та промоції міста Луцької міської ради в рамках проекту «Імена Луцька» спільно з Волинським краєзнавчим музеєм, за сприяння Міжнародного фестивалю «Anne De Kiev Fest» та Почесного консульства Королівства Таїланд в Україні, - повідомили у луцькій мерії.Участь у відкритті виставки взяли секретар Луцької міської ради, виконувач повноважень міського голови, Почесний консул Королівства Таїланд в Україні, директор фестивалю «Anna de Kyiv Fest» та засновник видавництва «Пінзель»та голова Волинської обласної державної адміністраціїЗахід розпочався перформансом — читанням листів Катерини і принца та плавно перейшов у знайомство з історією життя нашої відомої землячки Катерини Десницької.Світлини, представлені на виставці, розкривають середовище і побут, які оточували Катерину Десницьку, її місцеву та південно-східну родину, сучасників та нащадків, а також розповідають про Луцьк, Київ, Бангкок, Париж початку 20-го століття, оскільки саме ці міста пов'язані з долею цієї непересічної особистості.Також у рамках заходу було презентували переклад на українську мову бестселеру «Катя і принц Сіаму». Автором книги є внучка Катерини Десницької