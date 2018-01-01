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У Луцьку відкрили виставку про сіамську принцесу. ФОТО

У Луцьку відкрили виставку про сіамську принцесу. ФОТО
У Волинському краєзнавчому музеї відбулось відкриття виставки «Катерина Таїландська».

Її підготували з ініціативи управління туризму та промоції міста Луцької міської ради в рамках проекту «Імена Луцька» спільно з Волинським краєзнавчим музеєм, за сприяння Міжнародного фестивалю «Anne De Kiev Fest» та Почесного консульства Королівства Таїланд в Україні, - повідомили у луцькій мерії.

Участь у відкритті виставки взяли секретар Луцької міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт, Почесний консул Королівства Таїланд в Україні Михайло Радуцький, директор фестивалю «Anna de Kyiv Fest» та засновник видавництва «Пінзель» Федір Баландін та голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко.

Захід розпочався перформансом — читанням листів Катерини і принца та плавно перейшов у знайомство з історією життя нашої відомої землячки Катерини Десницької.

Світлини, представлені на виставці, розкривають середовище і побут, які оточували Катерину Десницьку, її місцеву та південно-східну родину, сучасників та нащадків, а також розповідають про Луцьк, Київ, Бангкок, Париж початку 20-го століття, оскільки саме ці міста пов'язані з долею цієї непересічної особистості.

Також у рамках заходу було презентували переклад на українську мову бестселеру «Катя і принц Сіаму». Автором книги є внучка Катерини Десницької Наріса Чакрабонґсе.


Довідково:

Народилась Катерина Десницька 26 квітня (9 травня) 1886 року в родині голови Луцького окружного суду Івана Степановича Десницького. Згодом родина переїхала до Києва, де Катерина шість років навчалася у найкращій в місті Фундуклеївській жіночій гімназії (серед її випускниць — поетеса Анна Ахматова (Горенко), співачка і дружина відомого художника – Надія Забіла-Врубель, одна із засновниць жіночого руху в Україні – Софія Русова) та інші відомі жінки.

На балу синьоока золотоволоса дівчина познайомилась із гвардійським гусаром. Красивий юнак виявився сином Сіамського короля Рами П’ятого – принцом Чакрабонґсе. Він нещодавно блискуче закінчив імператорський Пажеський корпус і вступив до Академії Генштабу.

У Катрусю заморський принц закохався з першого погляду. Вона відповіла йому взаємністю. Це кохання було щирим і відчайдушним. Проте, Схід і Захід в долі закоханих не поспішали зійтися разом.

Король Сіаму Рама V, керуючись традиціями і законами Королівства, викреслив сина із переліку спадкоємців і невістку-європейку не визнав. По смерті Рами V (Чулалонґкорна), Королівський престол посів його старший син Вачпровуд. Він офіційно визнав шлюб свого брата, а дружина принца одержала титул принцеси Сіаму вищого рангу На Пхітсанулок. Принц Чакрабонґсе став Начальником Генерального штабу сіамської армії. Новий правитель був бездітним, тож Чакрабон став спадкоємцем престолу. 1911-го року подружжя відвідало Київ.

У Луцьку відкрили виставку про сіамську принцесу. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку про сіамську принцесу. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку про сіамську принцесу. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку про сіамську принцесу. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку про сіамську принцесу. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку про сіамську принцесу. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку про сіамську принцесу. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку про сіамську принцесу. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку про сіамську принцесу. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку про сіамську принцесу. ФОТО
У Луцьку відкрили виставку про сіамську принцесу. ФОТО

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Теги: виставка, мистецтво
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