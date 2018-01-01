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Луцький адвокат потрапив під приціл автомата у Парижі

Луцький адвокат потрапив під приціл автомата у Парижі
Луцького адвоката Олега Огородника під час подорожі до Парижу «взяв на приціл» місцевий постовий, вочевидь запідозривши його у недобрих намірах через порушення «правила видимих рук».

Про це повідомляє Перший.

«Париж. Місто, де мене мало не застрелив постовий в урядовому кварталі біля площі Конкорд із французького автомата Famas», - розповів про інцидент Олег Огородник.

«Я чув про правило «видимих рук» (поліцейський повинен бачити ваші руки, коли ви ідете навпроти нього), але гадав, що це правило діє лише у США» - додав він.

Олег Огородник розповів, як усе відбулося: «Іду собі у якомусь місці, де не їздять автомобілі. Стоїть купа поліції та людей у костюмах. А я на спортстилі без рюкзака, із руками у верхніх бокових кишенях куртки. Дістаю з лівої кишені телефон, аби подивитися, котра година. І боковим зором помічаю ліворуч себе різкий рух. А там постовий у якійсь кабінці, якого я навіть і не бачив, опускає свій автомат, знімаючи мене із прицілу».

«Я то подивився на нього поглядом, наче на кондуктора тролейбуса, який забувся, чи заплатив я за проїзд… Але зараз прекрасно розумію і дякую йому за пильність. Франція в останні роки зазнала багато терористичних атак, тому там дуже підвищенні заходи безпеки і це плюс» - вважає луцький адвокат.


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Теги: інцидент
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