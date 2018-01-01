Луцький адвокат потрапив під приціл автомата у Парижі

Олега Огородника під час подорожі до Парижу «взяв на приціл» місцевий постовий, вочевидь запідозривши його у недобрих намірах через порушення «правила видимих рук».



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«Париж. Місто, де мене мало не застрелив постовий в урядовому кварталі біля площі Конкорд із французького автомата Famas», - розповів про інцидент Олег Огородник.



«Я чув про правило «видимих рук» (поліцейський повинен бачити ваші руки, коли ви ідете навпроти нього), але гадав, що це правило діє лише у США» - додав він.



Олег Огородник розповів, як усе відбулося: «Іду собі у якомусь місці, де не їздять автомобілі. Стоїть купа поліції та людей у костюмах. А я на спортстилі без рюкзака, із руками у верхніх бокових кишенях куртки. Дістаю з лівої кишені телефон, аби подивитися, котра година. І боковим зором помічаю ліворуч себе різкий рух. А там постовий у якійсь кабінці, якого я навіть і не бачив, опускає свій автомат, знімаючи мене із прицілу».



«Я то подивився на нього поглядом, наче на кондуктора тролейбуса, який забувся, чи заплатив я за проїзд… Але зараз прекрасно розумію і дякую йому за пильність. Франція в останні роки зазнала багато терористичних атак, тому там дуже підвищенні заходи безпеки і це плюс» - вважає луцький адвокат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцького адвокатапід час подорожі до Парижу «взяв на приціл» місцевий постовий, вочевидь запідозривши його у недобрих намірах через порушення «правила видимих рук».Про це повідомляє Перший «Париж. Місто, де мене мало не застрелив постовий в урядовому кварталі біля площі Конкорд із французького автомата Famas», - розповів про інцидент Олег Огородник.«Я чув про правило «видимих рук» (поліцейський повинен бачити ваші руки, коли ви ідете навпроти нього), але гадав, що це правило діє лише у США» - додав він.Олег Огородник розповів, як усе відбулося: «Іду собі у якомусь місці, де не їздять автомобілі. Стоїть купа поліції та людей у костюмах. А я на спортстилі без рюкзака, із руками у верхніх бокових кишенях куртки. Дістаю з лівої кишені телефон, аби подивитися, котра година. І боковим зором помічаю ліворуч себе різкий рух. А там постовий у якійсь кабінці, якого я навіть і не бачив, опускає свій автомат, знімаючи мене із прицілу».«Я то подивився на нього поглядом, наче на кондуктора тролейбуса, який забувся, чи заплатив я за проїзд… Але зараз прекрасно розумію і дякую йому за пильність. Франція в останні роки зазнала багато терористичних атак, тому там дуже підвищенні заходи безпеки і це плюс» - вважає луцький адвокат.

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