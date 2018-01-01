Луцький адвокат потрапив під приціл автомата у Парижі
Сьогодні, 05:40
Луцького адвоката Олега Огородника під час подорожі до Парижу «взяв на приціл» місцевий постовий, вочевидь запідозривши його у недобрих намірах через порушення «правила видимих рук».
Про це повідомляє Перший.
«Париж. Місто, де мене мало не застрелив постовий в урядовому кварталі біля площі Конкорд із французького автомата Famas», - розповів про інцидент Олег Огородник.
«Я чув про правило «видимих рук» (поліцейський повинен бачити ваші руки, коли ви ідете навпроти нього), але гадав, що це правило діє лише у США» - додав він.
Олег Огородник розповів, як усе відбулося: «Іду собі у якомусь місці, де не їздять автомобілі. Стоїть купа поліції та людей у костюмах. А я на спортстилі без рюкзака, із руками у верхніх бокових кишенях куртки. Дістаю з лівої кишені телефон, аби подивитися, котра година. І боковим зором помічаю ліворуч себе різкий рух. А там постовий у якійсь кабінці, якого я навіть і не бачив, опускає свій автомат, знімаючи мене із прицілу».
«Я то подивився на нього поглядом, наче на кондуктора тролейбуса, який забувся, чи заплатив я за проїзд… Але зараз прекрасно розумію і дякую йому за пильність. Франція в останні роки зазнала багато терористичних атак, тому там дуже підвищенні заходи безпеки і це плюс» - вважає луцький адвокат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Перший.
«Париж. Місто, де мене мало не застрелив постовий в урядовому кварталі біля площі Конкорд із французького автомата Famas», - розповів про інцидент Олег Огородник.
«Я чув про правило «видимих рук» (поліцейський повинен бачити ваші руки, коли ви ідете навпроти нього), але гадав, що це правило діє лише у США» - додав він.
Олег Огородник розповів, як усе відбулося: «Іду собі у якомусь місці, де не їздять автомобілі. Стоїть купа поліції та людей у костюмах. А я на спортстилі без рюкзака, із руками у верхніх бокових кишенях куртки. Дістаю з лівої кишені телефон, аби подивитися, котра година. І боковим зором помічаю ліворуч себе різкий рух. А там постовий у якійсь кабінці, якого я навіть і не бачив, опускає свій автомат, знімаючи мене із прицілу».
«Я то подивився на нього поглядом, наче на кондуктора тролейбуса, який забувся, чи заплатив я за проїзд… Але зараз прекрасно розумію і дякую йому за пильність. Франція в останні роки зазнала багато терористичних атак, тому там дуже підвищенні заходи безпеки і це плюс» - вважає луцький адвокат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Подружжя з Волині відсвяткувало смарагдове весілля. ФОТО
Сьогодні, 07:06
Луцький адвокат потрапив під приціл автомата у Парижі
Сьогодні, 05:40
З’явилося відео, як фура врізалася в авто Лещенка
Сьогодні, 04:00
Медіа